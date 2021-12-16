"Интеррос" выделит $1 млрд на высокотехнологичные проекты

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Интеррос", вслед за созданием венчурного фонда на Дальнем Востоке, выделит $1 млрд на высокотехнологичные проекты, заявил владелец "Интерроса" и президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее в этом году "Интеррос" создал венчурный фонд "Восход", ориентированный на поддержку высокотехнологичных стартапов сначала на Дальнем Востоке, а впоследствии во всех регионах России. "Интеррос" планирует вложить в капитал фонда 10 млрд рублей в ближайшие 5 лет.

"Интеррос" готов быть якорным инвестором в развитии Дальневосточного региона. Создание такого фонда, как передового отряда, позволяет получить поток необходимой информации и необходимых стартапов", - сказал Потанин в четверг.

Для того чтобы усилить свое присутствие на рынке высоких технологий, "Интеррос" дополнительно выделит $1 млрд на инвестиции в эту сферу, отметил он.

Инвестиции позволят "удачным проектам не просесть", добавил Потанин.

"Эти средства будут направлены преимущественно на то, что в терминологии венчурных инвестиционных фондов называется follow-up перспективных инвестиционных проектов и стартапов, которые по мере своего развития будут нуждаться во все большем финансировании", - написал Потанин на странице Клуб "Интеррос" в фейсбуке.

"Интеррос", помимо цифровых финансовых активов, интересуется исследованиями в области изучения мозга и искусственного интеллекта, уточнил Потанин.

"Все последние годы "Интеррос" активно развивает свою цифровую повестку. Мы приняли активное участие в разработке закона о ЦФА (цифровые финансовые активы - ИФ), выступили соинвесторами в нескольких глобальных цифровых платформах, наиболее известной из которых является Atomyze, которая уже действует в России и Швейцарии. Кроме того, "Интеррос" поддержал создание Центра по изучению мозга и сознания в Сколково, частью которого стала создаваемая нами Лаборатория физики программируемых материалов Нобелевского лауреата Константина Новоселова", - напомнил владелец "Интерроса".

"Сейчас бизнес, который занимается вложениями в хайтек, заходит на более ранних этапах цепочки создания интеллектуальной собственности и, в частности, заходит в фундаментальную науку", - сказал он.

По мнению Потанина, располагая рядом естественных преимуществ и прогрессивным регулированием, Россия может претендовать на лидерство в сфере цифровизации и хайтека.

"Часто можно услышать, что Россия должна не отставать от ведущих мировых держав в уровне развития цифровых технологий. Я предлагаю замахнуться на большее - Россия может обеспечить себе цифровое лидерство. Для этого у нас есть все необходимое: первоклассные программисты, основательная математическая школа, перспективное законодательство о цифровых финансовых активах, а также передовой регулятор в лице Центрального банка", - считает Потанин.

Благодаря этому в России есть большой потенциал для развития цифровизации и вовлечения все большего числа не только компаний, но и граждан в цифровую экономику, в электронный оборот традиционных и новых товаров и услуг, заключил он.