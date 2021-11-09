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ЕК ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия решила ввести окончательные антидемпинговые пошлины на ввоз березовой фанеры из России, вместо временной, которую ввели в июне 2021 года, следует из материалов на сайте ЕК.

Одновременно с введение окончательных пошлин, ЕК пересмотрела их размер. Так, для Вятского фанерного комбината Segezha Group (лесопромышленный холдинг АФК "Система" ) ставка пошлины составит 14,85% против действовавшей временно в размере 15,7%.

Такой же размер антидемпинговой пошлины установлен для ряда других производителей, включая российское предприятие финской UPM-Kymmene (завод в Чудово Новгородской области).

Пошлина для предприятий группы "Свеза" Алексея Мордашова составит 14,4% (ранее - 15,9%).

Решение было принято ЕК в понедельник и вступает в силу после опубликования.

В июне ЕК одобрила введение на 6 месяцев предварительных антидемпинговых пошлин в отношении российской березовой фанеры. Размер пошлины варьировался от 15% до 15,9% в зависимости от производителя. Решение о введении антидемпинговой пошлины было принято по итогам расследования, инициированного Еврокомиссией в октябре 2020 года. Жалобу на демпинг со стороны российских компаний подали в августе прошлого года крупные производители фанеры из Польши и Латвии.

В период действия временных пошлин ЕК планировала определиться с окончательным размером ставок. Вместе с тем, российские производители рассчитывали, что, учитывая негативных эффект от введения пошлин для европейских потребителей фанеры, Еврокомиссия заморозит действие пошлин, а впоследствии может даже отменить.

В частности, в сентябре этого года сценарий с заморозкой антидемпинговой меры на 9 месяцев как весьма вероятный описывал управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Николай Иванов. "За счет увеличения цены, которое произошло уже в 2021 году, ущерб потребителей российской березовой фанеры намного превысил ущерб производителей, и соответственно ЕС больший ущерб сейчас приносит введение пошлины, чем оставление ситуации как оно есть", - пояснял он.

В решении ЕК о введении окончательных ставок пошлин указывается, что комиссия проанализировала эффект от введения временных пошлин и может констатировать, что "ситуация в отрасли союза... существенно не изменилась", в частности, импорт российской фанеры продолжился. "Таким образом, комиссия посчитала, что введение окончательных мер явно не будет противоречить интересам Союза", - говорится в материалах ЕК.

Также ЕК отвергла аргумент российских компаний о том, что на ситуацию с производством и себестоимостью фанеры внутри ЕС повлияла пандемия COVID-19 (европейские производители вынуждены были приостанавливать производство). "Эволюция запасов и стоимости противоречат этим утверждениям. Кризис COVID-19 не оказал негативного влияния на объемы производства", - посчитали в ЕК.

Крупнейший в России и мире производитель фанеры "Свеза" считает решение ЕК несправедливым, называет главными пострадавшими европейских потребителей и готов вместе с ними оспаривать антидемпинговую меру.

"Мы считаем это решение политическим и будем продолжать работу с европейскими регуляторами по его отмене. Нельзя исключить и то, что "Свеза" будет оспаривать решение в судебных инстанциях", - заявил "Интерфаксу" директор по взаимодействию с государственными органами компании "Свеза" Борис Френкель, отметив, "рынок фанеры глобален и высококонкурентен, демпинг как инструмент на нем попросту неэффективен".

"Мы продолжим поставки в страны ЕС и намерены выполнять обязательства перед европейскими клиентами, уплачивая при этом пошлины", - добавил он, не исключив при этом, что "некоторые производители" могут перенаправить поставки в другие регионы, например, США и страны Азии, что приведет к дефициту на европейском рынке.

Френкель отметил, что "европейские покупатели березовой фанеры, у которых выросли затраты на покупку сырья, являются главными пострадавшими в этой ситуации". "Они полностью поддерживают нас и также намерены бороться за отмену пошлины", - заявил Френкель.

В единственной на текущей момент публичной лесопромышленной компании в России Segezha Group пока не стали комментировать решение ЕК.

В начале ноября президент Segezha Михаил Шамолин в интервью "Интерфаксу" называл решение ЕК о пошлинах (еще временных) "политическим". "Ни ущерб, ни сам факт демпинга доказаны не были, так как ни один производитель из РФ не заинтересован в снижении своих экономических показателей. Мы не можем в одиночку предотвратить те решения, которые там (в Еврокомиссии - ИФ) принимаются. Но мы знаем, что более 50% европейского рынка - это российские поставки, и никакого другого варианта, кроме как увеличить цены на размер пошлины и заставить потребителей расплатиться за политические решения, у ЕС не остается. Так, собственно, и происходит", - сказал он.

Еврокомиссия Польша Латвия Segezha Group Свеза UPM-Kymmene Борис Френкель Алексей Мордашов

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