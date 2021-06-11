ЕС введет временную антидемпинговую пошлину на фанеру из РФ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия одобрила введение предварительных антидемпинговых пошлин в отношении березовой фанеры, поставляемой в Европейский союз из РФ, на 6 месяцев. Как следует из материалов комиссии, ставка пошлины для Вятского фанерного комбината (входит в состав Segezha Group) составит 15,7% против изначально предлагавшихся ЕК 16%.

Аналогичный размер антидемпинговой пошлины установлен для ряда других производителей, включая российское предприятие финской UPM-Kymmene (завод в Чудово Новгородской области). Для Сыктывкарского фанерного завода пошлина составит 15%, для Жешартского фанерного комбината – 15,3%.

Для всех остальных поставщиков фанеры из РФ размер антидемпинговой пошлины установлен на уровне 15,9%.

Решение о введении антидемпинговой пошлины принято по итогам расследования, инициированного Еврокомиссией в октябре 2020 года. Жалобу на демпинг со стороны российских компаний подали в августе прошлого года крупные производители фанеры из Польши и Латвии (два инициатора расследования и пять присоединившихся к ним предприятий, которые, по их собственным данным, обеспечивают около 60% производства березовой фанеры в ЕС). В середине мая ЕС опубликовал итоги расследования с предварительным расчетом пошлин.

Единственная публичная компания – производитель пиломатериалов в России Segezha Group – уже заявила, что намерена оспаривать в судебном порядке введение Евросоюзом антидемпинговой пошлины на березовую фанеру. "Если выйдет решение (...), мы будем это оспаривать в суде в связи с тем, что считаем это неправомерным. Я уверен, что мы это отобьем", - говорил в начале июня в интервью "Интерфаксу" CEO холдинга Михаил Шамолин.

Он отмечал также, что ЕС – не единственный рынок, куда компания экспортирует фанеру, поэтому в случае утверждения пошлин Segezha сможет распределить продукцию на другие рынки, в том числе на американские и азиатские.

В 2020 году фанера и побочные продукты ее производства занимали 11,1% в структуре выручки Segezha Group (7,67 млрд из 69 млрд рублей). Выручка от экспорта в ЕС в отчетности и проспекте компании не раскрывается. Однако страны Евросоюза являются крупными покупателями фанеры Segezha – только на Германию и Нидерланды пришлось почти 25% сбыта этого вида продукции в 2020 году.

По данным Vision Hunters, которые Segezha приводила в проспекте, крупнейшим производителем фанеры в Европе является Sveza Group, на втором месте UPM (с учетом мощностей в РФ), а сама Segezha занимает пятую строчку (с учетом строящегося Галичского завода).

Экспортная пошлина на российскую фанеру в ЕС есть и сейчас – она составляет 7%, следует из отчетности Segezha.