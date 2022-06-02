"Свеза" до 6 июня остановила деревообрабатывающий комбинат для поиска рынков сбыта

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Группа "Свеза" остановила работоту своего комбината в поселке Уральский с 1 по 6 июня ради оптимизации производственных процессов и перераспределения поставок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГК "Свеза".

В компании отметили, что геополитические и экономические ограничения серьезно отразились на ее деятельности. Нарушились логистические цепочки, что оказало влияние на сроки и способы доставки продукции. Кроме того, ЕС ввел запрет на поставки российской древесины, а США увеличили до 50% пошлину на российскую фанеру. Международные системы сертификации FSC и PEFC приостановили действия сертификатов, что сделало невозможным отгрузки в европейские страны любой лесопродукции из России.

Сейчас "Свеза" уже переориентировала сбыт части продукции на новые рынки Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Для восстановления отгрузок "Свеза" активно занимается поиском новых рынков сбыта и выстраиванием новых логистических цепочек. При этом, чтобы не допускать перепроизводства продукции и затоваривания склада, компания вынуждена прибегать к временной приостановке производства в Уральском, по завершении которой комбинат вернется к обычному режиму работы", - сказал представитель пресс-службы.

На время простоя сотрудники будут получать все выплаты, полагающиеся по закону, заверили в группе. Количество сотрудников, находящихся в простое, меняется в зависимости от загруженности производства.

Ранее сообщалось, что в марте комбинат "Свезы" в Уральском уже отправлял часть сотрудников в простой. По данным региональной Госинспекции труда, в простое находились 237 работников.

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит. Входит в состав "Севергрупп".

"Свеза" включает в себя ООО "Свеза-Лес" (поставщик) и комбинаты-производители продукции. Производственные мощности находятся в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае. "Свеза" выпускает 1,4 млн кубометров продукции ежегодно, включая фанеру и древесностружечные плиты. Компания поставляет продукцию в несколько десятков стран.