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Обама на саммите в Глазго раскритиковал позицию Китая и РФ по климату

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама в понедельник раскритиковал Китай и Россию, так как, по его мнению, эти страны не хотят предпринимать срочные действия по сокращению выбросов для борьбы с изменением климата.

"Особенно разочаровывает, что лидеры двух стран, входящих в число самых больших источников выбросов - Китая и России - отказались даже лично присутствовать на мероприятиях (в рамках саммита ООН по климату - ИФ)", - сказал Обама, выступая на COP26.

Говоря о действиях США в борьбе с изменениями климата, Обама указал, что прогресс "остановился" при решении экс-президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения. Он отметил, что при Джо Байдене ситуация поменяется к лучшему.

По мнению экс-президента США, мировое сообщество в целом делает недостаточно для решения кризиса в сфере экологии. "Правда в том, что вместе и отдельно мы по-прежнему не достигаем нашей цели. Мы не сделали достаточно, чтобы урегулировать этот кризис, нам нужно делать больше", - добавил Обама.

Ранее на саммите ООН по климату Байден выразил похожую позицию. 1 ноября после участия в саммите по климату COP26 он раскритиковал РФ и Китай за недостаточную, по его мнению, решимость бороться против изменения климата.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на критику Байдена отметил последовательность действий России в вопросах климата, не приуроченных к каким-либо мероприятиям.

США Барак Обама

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