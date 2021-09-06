Дефицит чипов обвалил авторынок РФ на рекордные с мая 2020 года 17%. Обобщение

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей и LCV (малотоннажных грузовых автомобилей) в РФ в августе 2021 года снизились на фоне глобального дефицита полупроводников рекордными темпами с ковидного мая 2020 года - сразу на 17%, до 114,13 тысячи штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), отметив, что может вновь пересмотреть прогноз авторынка по этому году - на этот раз в сторону уменьшения.

В январе-августе 2021 года в РФ было продано 1,068 млн автомобилей (+21,3% к 2020 г. и -4,2% к 2019 г.).

Август стал для российского авторынка вторым подряд месяцем снижения, темпы которого увеличились до -17% с -6,5% в июле, когда было продано 132,64 тыс. автомобилей. При этом уже в июльском пресс-релизе АЕБ указывала на возможный риск "дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов".

В августовском пресс-релизе глава комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель констатировал: "Хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж".

Он отметил, что АЕБ не видит признаков быстрого решения проблемы и, соответственно, ожидает "нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев".

"В годовом выражении результаты остаются положительными. Учитывая существующий тренд, пока мы оставляем наш прогноз на конец года (+9,8% к 2020 г., до 1,756 млн шт. - ИФ) без изменений, однако вернемся к этому вопросу после третьего квартала", - добавил глава комитета автопроизводителей АЕБ.

Действующий прогноз ассоциация давала по итогам I полугодия 2021 г., которое окончилось для российского авторынка с неплохим результатом 870,749 тыс. автомобилей (+36,9% к 2020 г. и +5,1% к 2019 г.)

Продажи автомобилей - это порядка 5-6% объема розничной торговли, отмечают аналитики "ВТБ Капитала", которые после выхода данных АЕБ понизили прогноз роста розницы в августе с 8,5% до 7,5% год к году. С учётом того, что спрос, судя по запросам в Google, не сократился, шок предложения окажет влияние на цены, добавив 0,05 процентного пункта к инфляции до конца 2021 года, прогнозирует "ВТБ Капитал".

LADA теряет долю

Оптимизм на середину года сохранял и лидер российского легкового рынка "АвтоВАЗ", который, несмотря на начавшиеся по весне перебои с поставками компонентов, реализовал за январь-июнь 200,219 тыс. машин Lada (+51% к 2020 г. и +14,9% к 2019 г.)

По итогам июля продажи компании на отрицательном рынке все же еще росли (+2,7% г/г, до 32,013 тыс. шт.), но в августе резко спикировали на рекордные с мая прошлого года 32,1%, до 19,428 тыс. шт. При этом доля рынка компании обвалилась год к году на 3,8 п.п., до 17% - самый низкий показатель с конца 2015 года.

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" в период с 26 июля по 15 августа уходил в плановый корпоративный отпуск, после выхода из которого работал считаные дни, все остальное время простаивая в ожидании поставок электроники от самарского представительства Bosch.

"АвтоВАЗ", как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры", - цитировала пресс-служба "АвтоВАЗа" президента компании Николя Мора.

Компания констатировала, что дефицит электронных компонентов более всего повлиял на производство моделей Lada самого популярного в РФ бюджетного семейства Granta. За август в стране было продано 5,007 тыс. Lada Granta, что в 2,1 раза меньше показателя за тот же месяц прошлого года, а также в 2,2 раза меньше и в 2,8 раза меньше, чем в июле и июне текущего года соответственно.

Таким образом, традиционно самая популярная на рынке бюджетная модель опустилась на четвертую строчку, пропустив в тройку лидеров корейские Kia Rio и Hyundai Creta. Лидером рынка в августе стала Lada Vesta - за прошлый месяц было реализовано 6,882 тыс. новых автомобилей этой модели - на 19,5% меньше, чем в августе 2020 года.

По итогам 8 месяцев 2021 г. "АвтоВАЗ" благодаря набранным в I полугодии темпам пока все же идет выше рынка - компания реализовала в РФ 251,66 тыс. автомобилей (+30,8% к 2020 г. и +7,7% к докризисному 2019 г.).