Семья Гуцериевых исполнила большую часть условий соглашения с "Трастом"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Семья Гуцериевых исполнила большую часть условий соглашения об урегулировании споров с банком "Траст".

"Траст", Саит-Салам Гуцериев и его племянник Билан Ужахов достигли договоренности о реструктуризации и досрочном исполнении сделки купли-продажи в отношении 49% кипрской Balamer Holdings Limited, которая владеет группой "А101", сообщили "Интерфаксу" в банке.

Таким образом, семья Гуцериевых станет владеть "А101" полностью. Бенефициаром 51% девелопера в настоящий момент является Саит-Салам Гуцериев, он выкупил эту долю у Михаила Гуцериева в начале июня 2021 года, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с условиями сделки с "Трастом".

"Эта сделка была заключена в рамках соглашения об урегулировании 2019 года. Таким образом, на сегодняшний день "Траст" уже получил порядка 90% суммы, предусмотренной соглашением об урегулировании. Стороны добросовестно исполняют свои обязательства", - отметил представитель "Траста".

Сумма этой сделки превышает 45 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ее условиями. Сделка, по его словам, проходила в несколько этапов.

Он также подтвердил, что большая часть обязательств семьи Гуцериевых в рамках соглашения с "Трастом" исполнена. Из крупных транзакций осталось завершить сделку по приобретению доли в компании "Славкалий", добавил собеседник агентства.

Банки "Траст", "Открытие" и группа "Сафмар" в начале ноября 2019 года сообщили о подписании соглашения об урегулировании споров. Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения, превышает 135 млрд рублей. Стороны договорились, что группа "Сафмар" выкупит ряд активов у группы банка "Траст" на сумму около 94 млрд рублей, реструктуризирует часть принадлежащих банку активов на общую сумму 41 млрд рублей.

Ряд денежных сделок на 35 млрд рублей должны были завершиться до 31 декабря 2019 года, трансформация активов - до конца первого квартала 2020 года. Остальные платежи должны осуществляться по утвержденному графику до конца третьего квартала 2024 года.

ЦБ РФ в сентябре 2017 года объявил о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. До этого Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций этой кредитной организации. В рамках санации ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд рублей, став его основным собственником. В 2019 году Бинбанк был присоединен к другому санируемому с участием ЦБ банку - "ФК Открытие".

Шишханов также был инвестором в рамках финансового оздоровления Рост банка, который был санирован по старой схеме еще в 2014 году. Первоначально его санацией занимался Бинбанк, но в декабре 2015 года Шишханов выкупил акции Рост банка. В сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего, а впоследствии был присоединен к "Трасту".

На базе "Траста" создан банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.