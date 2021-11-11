Минпромторг РФ не исключил сохранение экспортных пошлин на отдельные виды стали в 2022 г

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли РФ не исключает продления временных экспортных пошлин на металлопродукцию в случае необоснованного роста цен на сталь.

"В случае продолжения роста цен у производителей на внутреннем рынке считаем возможным рассмотреть вопрос сохранения (в том числе увеличения) вывозных таможенных пошлин на экспорт отдельных видов металлопродукции", - заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, слова которого передала пресс-служба.

Как сообщалось, в отношении широкой номенклатуры продукции черной металлургии, а также продукции из алюминия и меди с 1 августа по 31 декабря 2021 года введены вывозные таможенные, которые состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента (в долларах за тонну), величина которого рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года.

"Помимо сдерживания цен на внутреннем рынке данная мера за три месяца принесла в бюджет дополнительно почти 45 млрд рублей (43,7 млрд). Эти средства пойдут на поддержку металлоемких отраслей, и прежде всего строительного сектора", - пояснил он.

В то же время, согласно оценкам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который он озвучил летом этого года, предприятия черной металлургии заплатят в бюджет посредством экспортной пошлины порядка 110-115 млрд руб. (первый вице-премьер Андрей Белоусов давал тогда более узкий коридор - 113-114 млрд руб.), цветмета - 50 млрд руб.

Несмотря на то, что предпринятые для стабилизации цен меры (в числе которых также перевод на прямые долгосрочные контракты с формульным ценообразованием и дисконтированными ценами, повышение ставки на экспорт лома) позволили к концу лета - началу осени сдержать стоимость на железорудное сырье и горячекатаный прокат, в октябре вновь был отмечен резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей, сказали в ведомстве. Так, цена арматуры 12 мм у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39%, до 79,25 тысяч рублей за тонну с НДС с 57 тысяч рублей.

"Новое колебание цены на арматуру вызвано, в том числе, спекулятивной политикой трейдеров. Они выкупают объемы, закладывают свою маржу и продают по завышенным ценам, - сказал Евтухов. - При снижении цены на арматуру, как это было в августе (-30% от пиковых значений июня) трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления. По цепочке металлурги сокращают объемы производства. Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены. Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты".

Ассоциация "Русская сталь" объясняет стремительный рост цен на арматуру с октября "ожиданиями девелоперов на фоне вмешательства государства в ценовую политику".

"Ожидая снижения цен, они сократили закупки в августе-октябре текущего года. При этом рост опускных цен на предприятиях незначителен, основной рост цен произошел на складах дистрибьюторов, - говорится в сообщении ассоциации. - Тренд снижения цены (который наблюдался с августа - ИФ) выровнялся в октябре, и девелоперы начали покупать арматуру у трейдеров, что привело к вымыванию складских запасов под ноль и превышению спроса над предложением. Как следствие, это вызвало этот самый рост цен в ноябре текущего года".

В "Русской стали" рассчитывают, что после наполнения складов, которое происходит в настоящее время, стоимость арматуры начнет снижаться.

"Минпромторг совместно с металлургическими предприятиями готов обеспечить поставку необходимых объемов продукции, а также возможность заключения прямых долгосрочных контрактов с формулой цены, с жесткими взаимными обязательствами", - сказал Евтухов.

При этом для эффективного урегулирования вопроса цены на арматуру необходимо совместно с крупными застройщиками провести работу по формированию плана потребности в этой продукции с горизонтом до пяти лет, что "обеспечит возможность прямой контрактации металлургов и девелоперов, в том числе с предоставлением скидок", добавил замминистра.

На данный момент по прямым долгосрочным контрактам отгружено более 650 тысяч тонн стальной продукции для крупных инфраструктурных проектов и социальных строек по заявкам Минстроя.

Стабилизировать цены на арматуру этим летом удалось также благодаря повышению пошлины на экспорт лома, отмечают в Минпромторге.

"Поскольку данная мера уже показала свою эффективность, а также с учетом того, что сегодня на внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до 100 евро за тонну (с 70 евро/тонна на данный момент - ИФ)", - сказал Евтухов.

Летом этого года правительство РФ запустило механизм изъятия части прибыли металлургов от благоприятной конъюнктуры, избрав для него формат временной экспортной пошлины, которые будут действовать с 1 августа до конца года. После, с января 2022 года, на смену экспортным пошлинам придут повышенный НДПИ и акциз на сталь.

На данный момент минимальная экспортная пошлина на плоский г/к прокат, сортовой прокат и арматуру составляет $115, х/к прокат - $133, нержавеющую сталь - $150 за тонну, чугун - $54/тонна. Железорудные окатыши и концентрат под действие пошлины не подпадают, она распространяется только на горячебрикетированное и прямовосстановленное железо (ставка - 15%, но не менее $54 за тонну). Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).