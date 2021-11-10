Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Evraz оценил эффект от нового налогообложения в России в $250-300 млн в 2022 году

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Из-за изменения налогообложения в 2022 году в России дополнительные затраты Evraz оцениваются в $250-300 млн, заявил на Дне инвестора финдиректор компании Николай Иванов. Он добавил, что компания закладывала дополнительное налоговое бремя в новую финансовую модель.

Внесенные в Госдуму поправки в Налоговой кодекс предусматривают, что адвалорная составляющая ставки налога на добычу полезных ископаемых для железной руды устанавливается в размере 4,8% и привязывается к мировой рыночной конъюнктуре (Iron Ore Fines spot с содержанием железа 62%). Ставка акциза на жидкую сталь составит 2,7%. В документе не указаны исключения при распространении акциза на сталь, несмотря на просьбы электрометаллургов не распространять его на электросталь. Для коксующегося угля ставка НДПИ составит 1,5%. За бенчмарк, как сообщалось ранее, будет принят FOB HCC Australia.

Законопроект № 1258307-7 был внесен в Думу 30 сентября, вместе с трехлетним проектом бюджета.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,64%), Александр Абрамов контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%, Евгений Швидлер - около 2,7%.

Evraz Роман Абрамович Александр Абрамов Евгений Швидлер Госдума

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор внесет Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

"Газпром" заказал на среду максимальный по договору объем украинского транзита

Минфин предложил доверять аудит отчетности "стратегов" иностранцам с согласия ФСБ

ФАС разрешит МГТС повысить тарифы для населения на 5,1%

Россия вернула Америке ее уран. Обобщение

Россия вернула Америке ее уран. Обобщение

Греф сообщил об активном поиске покупателя на украинскую "дочку" Сбербанка

Курсы биткойна и эфира достигли очередных рекордных максимумов

Курсы биткойна и эфира достигли очередных рекордных максимумов

"Сбер" пока не планирует приобретения в e-commerce и будет инвестировать в инфраструктуру

"Сбер" пока не планирует приобретения в e-commerce и будет инвестировать в инфраструктуру

"Аэрофлот" выступил против требования о QR-коде при покупке авиабилета

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });