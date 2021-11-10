Evraz оценил эффект от нового налогообложения в России в $250-300 млн в 2022 году

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Из-за изменения налогообложения в 2022 году в России дополнительные затраты Evraz оцениваются в $250-300 млн, заявил на Дне инвестора финдиректор компании Николай Иванов. Он добавил, что компания закладывала дополнительное налоговое бремя в новую финансовую модель.

Внесенные в Госдуму поправки в Налоговой кодекс предусматривают, что адвалорная составляющая ставки налога на добычу полезных ископаемых для железной руды устанавливается в размере 4,8% и привязывается к мировой рыночной конъюнктуре (Iron Ore Fines spot с содержанием железа 62%). Ставка акциза на жидкую сталь составит 2,7%. В документе не указаны исключения при распространении акциза на сталь, несмотря на просьбы электрометаллургов не распространять его на электросталь. Для коксующегося угля ставка НДПИ составит 1,5%. За бенчмарк, как сообщалось ранее, будет принят FOB HCC Australia.

Законопроект № 1258307-7 был внесен в Думу 30 сентября, вместе с трехлетним проектом бюджета.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,64%), Александр Абрамов контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%, Евгений Швидлер - около 2,7%.