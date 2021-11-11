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РСПП призвал не повышать налог на прибыль в условиях роста НДПИ и введения акциза

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил правительству полностью отказаться от повышения налога на прибыль на фоне роста налоговой нагрузки на бизнес в виде повышенного НДПИ для майнинга и введения акциза на жидкую сталь.

Это предложение включено в обнародованный проект резолюции Налогового форума, который пройдет 11 ноября в рамках организуемых РСПП Недель российского бизнеса

РСПП выдвинул это предложение, "учитывая крайне высокие риски и негативное влияние фискальных новаций на инвестиционную активность российского бизнеса (причем как в отношении новых, так и уже реализуемых проектов)".

"Российский бизнес в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 столкнулся в 2021 году с повышением фискальной нагрузки и ростом уровня непредсказуемости в налоговой сфере. Шоковым стало повышение нагрузки на металлургическую отрасль, но принятые осенью 2021 года решения затронули и сектор удобрений", - отмечается в резолюции.

Ранее РСПП просил только отложить дискуссию о повышении налога на прибыль в виде его привязки к уровню дивидендных выплат и объему инвестиций до следующего года с введением новации не ранее 2023 года. Такая договоренность была достигнута бизнесом и правительством на совещании с участием премьер-министра Михаила Мишустина в сентябре.

В октябре на ХIV Евразийском экономическом форуме в Вероне глава РСПП Александр Шохин подтвердил эту позицию бизнеса, предложив не поднимать тему повышения налога на прибыль минимум до конца этого года, вместо этого сосредоточившись на стимулировании инвестиций, в том числе в виде перезапуска соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

В нынешней резолюции РСПП СЗПК также упоминаются: союз просит "исключить новые инвестиционные проекты из-под повышения НДПИ и вводимого акциза на сталь прямым освобождением (через сравнение объемов добычи/производства с 2021 годом и отказ от обложения превышения повышенным налогом) либо через механизм СЗПК (расширив льготу в рамках механизма СЗПК, распространив её не только на новые, но и на старые месторождения/производства в части НДПИ и акциза на сталь)".

В проекте резолюции РСПП содержится ранее озвученное Шохиным предложение зафиксировать временный характер повышения НДПИ и введения акциза и рассматривать их как меру "только на предстоящий бюджетный цикл (2022-2024 годы), после чего вернуться на докризисный уровень нагрузки".

РСПП НДПИ коронавирус Александр Шохин правительство

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