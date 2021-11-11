Акции "Института стволовых клеток человека" выросли на Мосбирже на 25,5%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) выросли в начале торгов на "Московской бирже" в четверг на 25,5% (до 175 рублей за штуку) на фоне возросших объемов торгов; объем торгов данными ценными бумагами за первые 27 минут превысил 1 млрд рублей, и компания по данному показателю вошла в тройку лидеров на бирже.

Активный рост ценных бумаг компании продолжается четвертый день подряд на корпоративных новостях. С начала недели они выросли почти в 2,1 раза - с 84,5 рубля до 175 рублей.

Аналитики связывают заметный рост ценных бумаг "ИСКЧ" в последние несколько дней с принятым еще летом решением совета директоров компании о допэмиссии акций в размере 12,5 млн штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

Согласно информации компании, количество ценных бумаг дополнительного выпуска, размещенных в процессе осуществления преимущественного права приобретения, составило 145 тыс. 451 штука. Количество ценных бумаг допвыпуска, оставшихся к размещению по закрытой подписке лицу, включенному в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, после осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг, составляет 12 354 549 штук.