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Акции Института стволовых клеток человека рухнули на 20%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), раллировавшие с начала недели по верхней планке в 40% Мосбиржи, утром в пятницу упали на 20% после того, как биржа ввела ограничение на верхнее отклонение цены этих бумаг в 10%.

Так, в начале торгов 17 апреля акции ИСКЧ на бирже поднимались до 46,24 рубля (+9,9%), а к 10:36 по Москве обвалились до 32,81 рубля за штуку (-22%); объем торгов превысил 79 млн рублей.

Акции компании выросли с уровня прошлой пятницы, 10 апреля, почти в 4 раза (с уровня 12,16 рубля) на фоне активизации спекулятивного спроса инвесторов на акции фармкомпаний в период коронавирусной пандемии COVID-19, что подогревает ожидания получения вакцин, новых лекарств и методик лечения.

С 17 апреля решением НКО "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) на фондовом рынке и рынке депозитов верхнее максимальное значение отклонения цен заявок для акций ИСКЧ было понижено с 40% до 10%.

В среду, 15 апреля, сообщалось, что акции ИСКЧ взлетали почти на 40%, обновив максимум за четыре года.

ИСКЧ МосБиржа Коронавирус

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