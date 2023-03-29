Центр Genetico планирует разместить на "Мосбирже" 12% акций в рамках IPO

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico ("дочка" "Института стволовых клеток человека", ИСКЧ ) проведет IPO на "Московской бирже", сообщила пресс-служба ИСКЧ.

Уставный капитал ПАО "ЦГРМ "Генетико" сейчас состоит из 73 млн акций, компания планирует предложить инвесторам 10 млн новых акций. Если этот объем будет размещен полностью, доля новых акций в увеличенном уставном капитале эмитента составит 12%.

Организатор размещения - "АЛОР", соорганизатор - "ИВА Партнерс".

Дату и цену размещения в ближайшее время определит совет директоров Genetico, говорится в сообщении.

Привлеченные по итогам IPO средства компания планирует направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Центр Genetico работает в области медицинской генетики и генетических исследований. Компания является резидентом "Сколково", а также Технопарка Московского центра инновационных технологий в здравоохранении - Medtech Moscow.

"Это первая компания на российском фондовом рынке в области генетических исследований. IPO Genetico - это возможность для частных инвесторов инвестировать в растущий рынок генетических исследований в здравоохранении" - отметил через пресс-службу председатель совета директоров Genetico, акционер ИСКЧ Артур Исаев.

О том, что ИСКЧ рассматривает возможность проведения IPO Genetico, Исаев сообщал "Интерфаксу" еще в январе 2021 года.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ИСКЧ владеет 85,26% ПАО "ЦГРМ "Генетико", еще 8,29% - у ООО "ИСКЧ Венчурс", Артуру Исаеву принадлежит 6,45%.

Выручка ПАО "ЦГРМ "Генетико" в 2021 году составила 396 млн рублей, чистый убыток - 136 млн рублей.