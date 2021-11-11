Расчет акциза на жидкую сталь решили отвязать от мировых цен

Он будет рассчитываться по специальной формуле, которую пропишут в законе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство и депутаты Госдумы договорились, что акциз на сталь будет рассчитываться по специальной формуле, которая будет прописана в законе, так что из рассматриваемого законопроекта убирается привязка формулы к мировым ценам, сообщил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Сейчас мы отрабатываем вместе с правительством формулу в закон, которая создаст возможность, когда цена резко повышается, изымать сверхприбыль, если она снижается - акциз не просто уходит, он уходит до нуля, его просто не будет. Но это будет специальная формула, прописанная в законе. Я думаю, что сейчас очень важно то, что мы договорились, что если изначально это пытались привязать к ценам лома в Турции и так далее, мы сейчас выходим на наши цены, в формулу закладываются только наши цены и наше агентство. Мы абсолютно исключаем здесь возможность какого-то влияния мировой конъюнктуры, мы сделаем это здесь сейчас внутри страны, и это будет норма закона", - сказал депутат.

Госдума 11 ноября должна рассмотреть законопроект в первом чтении.

Перед утверждением повестки заседания депутат Николай Коломейцев предложил снять этот вопрос с рассмотрения. "Жидкая сталь, по мнению экспертов, введение на нее акциза ведет к еще большему удорожанию металла", - сказал он.

Поправки правительства в законопроект о введении акциза на сталь учитывают мнение промышленников, вводятся исключения для ряда машиностроительных предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК), прописывается формула расчета цены для трубных компаний, заверил председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Он напомнил, что 10 ноября прошло совещание под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Были рассмотрены и приняты решения, за которые мы выступали. В частности, те поправки, которые правительство предлагает ко второму чтению, практически исчерпывают наши тревоги, поскольку вводится такая позиция, как минимальная установленная мощность электропечей для выплавки (стали - ИФ), то есть малый бизнес это не затронет. Минпромторг будет утверждать перечни предприятий машиностроения и ОПК, для которых будут сделаны исключения, будет изменена формула расчета цены для трубников, и я считаю, что именно благодаря нашей такой принципиальной позиции правительство прислушалось к мнению общественности и эти решения будут приняты", - сказал Гутенев.

"Вот вам пример того, что мы многие вопросы можем обсуждать в преддверии принятия решения", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал, что необходимо по итогам выйти на решение, которое, с одной стороны, позволит государству обложить налогом сверхдоходы, а с другой стороны не допустить повышение стоимости металла.

"Повышение произошло, но нам важно, чтобы решение, которое мы сегодня обсуждаем с вами, еще более не усугубило ситуацию. И конечно, чтобы в этом случае у нас с вами вопросы были решены, которые касаются трудовых коллективов, предприятий, кто занимается этим вопросом, но и государство, бюджет от этого тоже получили доходы. Мы видим, что цена вверх ушла, эти доходы являются уже сверхприбылью, их надо изымать", - сказал Володин.

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь, которая используется для получения полупродуктов металлургического производства (в том числе блюмов, слябов, других заготовок) путем литья правительство внесло в палату 30 сентября. Уплата такого акциза будет осуществляться по месту производства металлических заготовок.

Предполагалось, что ставка акциза будет составлять 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга России Также предполагалось, что акциз не будет взиматься, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну. Сейчас цена сляба превышает $600 за тонну.

Размер акциза будет рассчитываться ФАС и до 10-го числа каждого месяца публиковаться на сайте службы. По прогнозу, который ранее озвучивал Минфин, доходы бюджета от введения акциза на сталь составят 179,5 млрд рублей в 2022-2024 годах.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявлял, что из-под действия акциза на сталь необходимо исключить всю электросталь либо, как минимум, электросталь, которую производят на машиностроительных и иных предприятиях, где эта часть производственного цикла является внутренним производством: машиностроительные заводы, производители трубной продукции.

Кроме того, ассоциация "Русская сталь" в письме премьер-министру Михаилу Мишустину в конце октября попросила у правительства гарантий временного характера новых налогов. В письме напоминалось, что на совещании 23 сентября при обсуждении параметров новых НДПИ и акциза на сталь обсуждалась необходимость ограничения срока действия нового механизма трехлетним периодом 2022-2024 годов, в то время как во внесенном законопроекте эти сроки не определены.