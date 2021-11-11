Минфин РФ не ждет роста цен на внутреннем рынке из-за НДПИ и акциза для металлургов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Введение акциза на сталь и плавающего НДПИ на железную руду с 2022 года не приведет к росту цен на металлургическую продукцию на внутреннем рынке, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания в четверг.

По его словам, внутренние цены определяются, исходя из мировых. "И мы с вами видели: выросли цены мировые - выросли цены на внутреннем рынке. Через экспортные пошлины мы эти цены немного остановили и начали контролировать. Поэтому цены в целом на внутреннем рынке нашем, да и других стран, зависят от спроса и предложения мировых цен на эту продукцию. Поэтому вопрос введения НДПИ будет использоваться компаниями, если они вложат это в цену, нам будет проще завозить импортный товар, потому что цены примерно одинаковые, различаются, исходя из транспортной составляющей. Поэтому, по нашим расчетам, введение НДПИ и акциза не приведет к росту цен на продукцию. Мы в законе по акцизам специально такую норму прописали", - сказал он.

Министр также отметил, что в законопроекте прописано, что сумма акциза по электрометаллургии не включается в стоимость металлургического производства. "Это по сути квазиналог на результат, на доход, в законе написано, что по электрометаллургии это не будет включаться в цену. Мы сделали максимально комфортно для предпринимателей, чтобы исключительно в случае хорошей конъюнктуры они платили", - сказал он.

"По стройке - да, мы видим рост цен в текущем году, и в текущем году мы ввели экспортные пошлины до конца года на продукцию металлургов. Объем этих экспортных пошлин будет направлен на компенсацию стоимости подорожавших цен, в том числе, и на стройки. Мы этот вопрос в текущем году решаем. Также будем мониторить вопрос ценообразования по следующим годам. По оценкам экспертов, мировые цены на продукцию металлургии будут приходить в нормальные позиции", - отметил также Силуанов.