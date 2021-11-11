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Фьючерсы на кофе арабика в Нью-Йорке достигли максимума с февраля 2012 года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Кофе сорта арабика в четверг подорожал до максимума с февраля 2012 года на фоне возобновившихся опасений по поводу мировых поставок, пишет Trading Economics.

Цена фьючерсов в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже ICE Futures поднималась выше $2 за фунт.

Беспокойство по поводу поставок связано с неблагоприятными погодными условиями в Бразилии, крупнейшем в мире производителе и экспортере кофе, перебоями в логистических цепочках во Вьетнаме и ростом внутреннего спроса в Индии.

Минсельхоз США (USDA) прогнозирует рост производства и потребления кофе, в то время как запасы на складах продолжают сокращаться.

Бразилия

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