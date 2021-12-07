Арабика в Нью-Йорке подорожала до максимума с октября 2011 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На торгах в Нью-Йорке кофе сорта арабика 7 декабря подорожал до максимума с октября 2011 года на опасениях по поводу поставок в связи с неблагоприятными погодными условиями в крупнейших странах-производителях, чрезмерной загруженностью портов и ростом транспортных расходов, пишет Trading Economics.

Цена фьючерсов в ходе торгов на Нью-йоркской бирже ICE Futures достигла около $2,5 за фунт.

Заморозки и засушливая погода уничтожили урожай в Бразилии, крупнейшем поставщике арабики, и ухудшили перспективы в отношении урожая на следующий год, в то время как производство в Колумбии было ограничено в связи с масштабными ливнями. Тем временем дефицит контейнеров для поставок приводит к уменьшению объема экспорта из Вьетнама.

Кроме того, риск дальнейшего снижения уровня поставок усиливается в связи с гражданской войной в Эфиопии.

Минсельхоз США (USDA) в своем последнем докладе спрогнозировал снижение объема мирового производства кофе в 2021/2022 сельскохозяйственном году по сравнению с годом ранее и рост потребления.

Цены, вероятно, останутся на высоком уровне на фоне повышенных затрат на перевозки, высокой стоимости удобрений и сохраняющегося дефицита рабочей силы, пишет Trading Economics.