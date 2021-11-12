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"Газпром" повысил на 15% зарплаты руководителей и специалистов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Заработная плата руководителей, специалистов и служащих в дочерних подразделениях ПАО "Газпром" основных видов деятельности увеличена на 15% с 1 октября 2021 года, сообщает корпоративное издание ООО "Газпром трансгаз Сургут".

"Индексация заработной платы в компании производится ежегодно. Но такое заметное повышение тарифных ставок случилось в последний раз в 2019 году – тогда 15-процентную прибавку к зарплате получил только рабочий персонал компании", - напоминает газета.

На конец 2020 года списочная численность персонала группы "Газпром" достигла 477,6 тыс. человек, расходы на оплату труда в 2020 году составили 807,8 млрд рублей.

Газпром

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