В марте сотрудникам РЖД повысят зарплату на 4,2%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сообщило, что с 1 марта увеличит заработную плату сотрудникам на 4,2%.

Эта цифра складывается из доиндексации за 2021 год и индексации на основании прогноза роста потребительских цен на 2022 год.

"Это прописано в коллективном договоре компании. Например, в прошлом году с учетом экономических факторов зарплата сотрудников была индексирована трижды", - отмечается в сообщении.

В РЖД работает более 700 тысяч человек. Зарплату всем индексируют одновременно. Это также касается и работников частных образовательных учреждений и учреждений здравоохранения РЖД, поясняет компания.