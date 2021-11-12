Государство перестанет быть акционером "ВСМПО-Ависмы"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Находящиеся в федеральной собственности 5 штук акций ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (0,00004% уставного капитала) будут переданы госкорпорации "Ростех", говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно реестру федерального имущества, данные акции находятся в собственности Росимущества.

Как сообщалось, ООО "Промышленные инвестиции", владельцем которого является основной бенефициар "Корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков, в апреле 2021 года увеличило долю в ПАО с 5,27% до 65,27%. При этом кипрские Cador Enterprises Ltd и Jivanta Ventures Ltd, владевшие по 30% титановой корпорации, вышли из ее капитала (оба офшора принадлежат "Промышленным инвестициям").

В распоряжении "Ростеха" через дочернее ООО "РТ-Развитие бизнеса" уже находится 25% плюс 1 акция "ВСМПО-Ависмы".

Как сообщалось, в 2020 году "ВСМПО-Ависма" объявила о планах до 31 декабря 2021 года выкупить обыкновенные акции через свою "дочку" "Авитранс". На эти цели планировалось направить до 5 млрд рублей. Компания начала выкупать свои акции с рынка в ноябре 2020 года.

С начала buyback и по состоянию на 12 ноября 2021 года компания выкупила с рынка 0,6179% своих акций примерно на сумму около 2 млрд рублей.

Согласно данным Мосбиржи, в октябре-ноябре 2021 года котировки бумаг ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" достигли исторически максимальных значений – свыше 37 тыс. рублей.

"ВСМПО-Ависма" – крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer.