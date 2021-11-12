Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Государство перестанет быть акционером "ВСМПО-Ависмы"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Находящиеся в федеральной собственности 5 штук акций ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (0,00004% уставного капитала) будут переданы госкорпорации "Ростех", говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно реестру федерального имущества, данные акции находятся в собственности Росимущества.

Как сообщалось, ООО "Промышленные инвестиции", владельцем которого является основной бенефициар "Корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков, в апреле 2021 года увеличило долю в ПАО с 5,27% до 65,27%. При этом кипрские Cador Enterprises Ltd и Jivanta Ventures Ltd, владевшие по 30% титановой корпорации, вышли из ее капитала (оба офшора принадлежат "Промышленным инвестициям").

В распоряжении "Ростеха" через дочернее ООО "РТ-Развитие бизнеса" уже находится 25% плюс 1 акция "ВСМПО-Ависмы".

Как сообщалось, в 2020 году "ВСМПО-Ависма" объявила о планах до 31 декабря 2021 года выкупить обыкновенные акции через свою "дочку" "Авитранс". На эти цели планировалось направить до 5 млрд рублей. Компания начала выкупать свои акции с рынка в ноябре 2020 года.

С начала buyback и по состоянию на 12 ноября 2021 года компания выкупила с рынка 0,6179% своих акций примерно на сумму около 2 млрд рублей.

Согласно данным Мосбиржи, в октябре-ноябре 2021 года котировки бумаг ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" достигли исторически максимальных значений – свыше 37 тыс. рублей.

"ВСМПО-Ависма" – крупнейший поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer.

ВСМПО-Ависма Ростех

Новости

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

Туроператор "Музенидис Трэвел" объявил об остановке деятельности

Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб.

Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб.

В "АвтоВАЗе" сочли, что мировой дефицит чипов продлится минимум до середины 2022 г.

В "АвтоВАЗе" сочли, что мировой дефицит чипов продлится минимум до середины 2022 г.

Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35%

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Аукцион по продаже "Открытия" стратегу в ноябре объявлен не будет

"Газпром" не стал заказывать дополнительные мощности через Украину и Польшу на пятницу

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });