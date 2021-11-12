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Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании

Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании, акции которых будут торговаться на биржах.

J&J выделит высокодоходный, но рискованный бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств в одну компанию, а широко известный, но медленно растущий бизнес в сфере потребительских товаров медицинского назначения - в другую, сообщает The Wall Street Journal.

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По словам главного исполнительного директора компании Алекса Горски, J&J откажется от потребительского подразделения в течение 18-24 месяцев. По его словам, компания приняла такое решение, поскольку бизнес, клиенты и рынки сильно "разошлись в разные стороны" в последние годы, в том числе во время пандемии COVID-19.

Горски отметил, что многочисленные судебные иск к компании относительно безопасности использования детской присыпки на основе талька Johnson's Baby Powder не оказали влияния на решение о разделении.

"Лучший способ обеспечить устойчивый рост в долгосрочной перспективе и лучше удовлетворять потребности пациентов и потребителей - это сделать наш потребительский бизнес отдельной компанией", - сказал Горский в интервью WSJ.

Какую форму примет разделение, как будет называться новая компания и кто ее возглавит, еще предстоит решить, добавил он. При этом J&J планирует структурировать сделку так, чтобы она не облагалась налогами.

По словам CEO, вполне вероятно, что J&J выделит потребительское подразделение и проведет размещение акций, но решение пока не принято.

Котировки акций J&J растут на 2,8% в ходе предварительных торгов в пятницу. За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась на 6,9%, тогда как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,2%.

В настоящее время компания выпускает потребительскую продукцию под такими марками, как Johnson's Baby, Neutrogena, o.b., Carefree, Reach, Clean & Clear, RoC, а также контактные линзы Acuvue, пластыри и перевязочные материалы, безрецептурные лекарства, в том числе противоаллергический препарат Zyrtec.

Johnson & Johnson

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