Комитет по вакцинам регулятора США одобрил "бустерную дозу" вакцины Johnson & Johnson's

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Комитет по вакцинам в американском Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) одобрил применение дополнительной дозы вакцины компании Johnson & Johnson's против COVID-19, сообщает CNN. Члены комитета поддержали это решение единогласно.

Бустерную дозу вакцины рекомендуется применять для граждан с 18 лет не ранее, чем два месяца после прививки этой однокомпонентной вакциной. Теперь в FDA решат, следует ли утверждать эту рекомендацию комитета.

Американская компания Johnson & Johnson's подала запрос в FDA для одобрения использования дополнительной дозы разработанной ею вакцины от коронавируса COVID-19 в начале октября.

В США однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson от коронавируса получили около 15 млн человек.

В сентябре FDA одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний, находящимся в условиях повышенного воздействия вируса.