Johnson & Johnson готовит IPO бизнеса в сфере потребительских товаров,

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Johnson & Johnson (J&J) готовится к проведению IPO подразделения, выпускающего потребительские товары медицинского назначения, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, уже 24 апреля компания начнет встречи с потенциальными инвесторами в рамках road show.

J&J рассчитывает, что новая компания, которая после выделения будет называться Kenvue Inc., получит оценку, близкую к $40 млрд, а объем IPO составит $3,5 млрд, отмечают источники.

Акции Kenvue планируется разместить на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "KVUE".

J&J объявила о планах выделения в самостоятельную компанию операций в сфере выпуска потребительских товаров медицинского назначения еще в ноябре 2021 года. В ассортимент продукции, выпускаемой подразделением, входят, например, кремы Neutrogena, пластыри Band-Aid, ополаскиватель для полости рта Listerine, аналог парацетамола Tylenol и серия продуктов для детей Johnson's Baby.

В 2022 году выручка подразделения достигла $14,95 млрд, что составило порядка 15,7% всех продаж J&J.