ЦБ РФ внедрит цифровой рубль только при выполнении ряда условий

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Банк России может больше года тестировать прототип цифрового рубля, внедрит его только при выполнении ряда условий: свободном переводе в другие формы денег при коэффициенте конвертации один к одному, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Это третья форма денег, и мы ее будем запускать масштабно только, когда убедимся, что все условия выполняются, о которых вы говорите, легко переводятся из наличной (формы - ИФ) в цифровую, в безналичную, только один к одному, и только при этих условиях. Это должен быть настоящий полноценный рубль, никакого там дисконта или еще чего-то", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутата о рисках введения цифрового рубля.

Она подчеркнула, что этот вопрос относится к сфере денежного обращения и здесь нужно быть очень аккуратными.

"Мы предполагаем прототип в начале следующего года иметь, потом тестировать как минимум год, может быть, еще больше придется тестировать, смотреть, как он и где работает, только после этого (внедрять - ИФ)", - заявила председатель Банка России.

Она подчеркнула, что цифровой рубль не должен повлиять на инфляцию в России. "Мы исходим из того, что введение цифрового рубля никак не разгонит инфляцию, не повлияет на инфляцию", - добавила она.

ЦБ хотел бы, чтобы граждане выбирали цифровой рубль самостоятельно так же, как стали отдавать предпочтение безналичным расчетам, доля которых выросла с 30% в 2014 году до 75% в третьем квартале 2021 года.

"Цифровой рубль мы хотим, чтобы они выбирали сами. У нас не стоит задачи, чтобы цифрового рубля было много. Не это задача, а задача в том, чтобы цифровой рубль помог сделать транзакции дешевле. Технологии сейчас позволяют сделать. И для нас это будет критерием успеха, а не объем цифровых рублей", - подчеркнула Набиуллина.

ЦБ в июне 2021 года сформировал первую пилотную группу по тестированию цифрового рубля. Разработку прототипа платформы регулятор планирует завершить в декабре 2021 года, начать тестирование - в январе 2022 года. Предполагается, что тестирование платформы цифрового рубля будет проходить в несколько этапов на протяжении всего 2022 года.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.