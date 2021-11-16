Генпрокурор РФ заявил, что цифровой рубль повысит прозрачность госзакупок

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Возможное ведение Центральным банком цифрового рубля позволит повысить прозрачность проведения государственных закупок в РФ, заявил генпрокурор Игорь Краснов в ходе выступления в Госдуме.

"Мы специально с Центробанком обсуждаем возможность введения цифрового рубля. Я убежден, что возможное введение цифрового рубля повысит прозрачность всех этих закупок и даст явные шаги по улучшению этой ситуации", - сказал генпрокурор.

Он напомнил, что прокурорами в ходе проверок за неполные два года выявлено свыше 300 тыс. нарушений, касающихся государственных закупок. Значительная их часть связана с неправомерными действиями при заключении государственных контрактов и приемке выполненных работ. "Также были прямые посягательства на бюджетные денежные средства. При проверке нами особое внимание уделяется обоснованности заключения государственных контрактов у так называемых единственных поставщиков - без конкурентных процедур, а также мы уделяем внимание вопросам картельных сговоров для осуществления государственных контрактов", - сказал Краснов.

Введение цифрового рубля позволяет "окрашивать" бюджетные средства и отслеживать цепочки его движения с использованием системы блокчейна.

Планы по введению цифрового рубля

Как сообщалось, ЦБ в начале апреля опубликовал концепцию цифрового рубля. Регулятор предлагает дополнить две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Это деньги, эмитентом которых будет также являться ЦБ, но форма существования предполагается не в виде банкнот или монет, а в виде записей в электронном кошельке, который будет находиться и управляться в платежной инфраструктуре ЦБ.

Это основное отличие от существующей формы безналичных денег, которая предполагает, что деньги находятся на балансе или на счете коммерческого банка. Второе отличие цифрового рубля от безналичных денег - он будет реализован в виде токенов, то есть отдельных записей внутри электронного кошелька, каждый из которых обладает уникальностью. Это позволит отслеживать цепочки движения этих денег внутри системы цифрового рубля и даст возможность наложения дополнительных условий на использование определенных сумм.

По замыслу ЦБ, внедрение цифрового рубля должно привести к снижению транзакционных издержек для экономики в части платежных расходов. К концу года Банк России рассчитывает иметь прототип технологической платформы цифрового рубля, которая затем будет оттестирована, после чего будет приниматься решение о введении цифрового рубля в обращение.