ВТБ продал акции Аэрофлота, приобретенные в рамках SPO в 2020 году

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ продал свой пакет в ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", приобретенный осенью прошлого года в ходе SPO национального перевозчика, сообщил глава банка Андрей Костин.

ВТБ был организатором SPO "Аэрофлота", направленного на стабилизацию деятельности в условиях COVID-кризиса перевозок. Основным участником допэмиссии было государство, вложившее в "Аэрофлот" 50 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния. Сам банк купил акции на 5 млрд рублей. Исходя из цены размещения – 60 руб./акция (сейчас около 67,6 руб.). ВТБ мог стать владельцем около 3,4% увеличенного уставного капитала авиакомпании.

"Мы продали этот пакет очень успешно", - сказал Костин журналистам во вторник в кулуарах форума "Транспортная неделя 2021".

"Все продали с хорошей прибыльностью в рынок", - заявил глава ВТБ. По его словам, акции банк реализовывал постепенно.