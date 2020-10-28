ВТБ в ходе SPO купил акции "Аэрофлота" на 5 млрд рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ВТБ в ходе недавнего SPO "Аэрофлота", организатором которого он выступал, купил на свой баланс миноритарный пакет акций авиакомпании. Об этом Reuters рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы участвовали как якорный инвестор. С самого начала обещали "Аэрофлоту", что возьмем акции на 5 миллиардов рублей и приобрели эти акции. Теперь будем ждать, держать, пока цена вырастет", - отметил он и добавил, что никакая другая сумма участия банка в размещении не обсуждалась.

"Остальные акции мы покупали по запросу наших клиентов. Когда мы претендовали на роль главного организатора SPO, мы сказали "да, эту сделку мы сделаем". Сам этот факт говорит о том, что мы пообещали найти инвесторов на всю сумму размещения. В итоге часть инвесторов пришла через наш банк, часть - нет, но сделка состоялась", - продолжил Костин.

"Мы считаем, что базово компания сильная. После пандемии есть все основания для того, чтобы поведение акций было успешным и развивалось в повышательную сторону", - подчеркнул он.

"Аэрофлот" на этой неделе подвел итоги допэмиссии акций, которую проводил, чтобы стабилизировать свое положение и работу в условиях пандемии и кризиса авиаперевозок. Организатором размещения был "ВТБ Капитал". Компания разместила 1 333 919 149 обыкновенных акций и привлекла 80,04 млрд рублей (при цене 60 рублей за бумагу).

Акции на большую часть этой суммы - 50 млрд рублей - приобрело государство средства Фонда национального благосостояния. Около 30 млрд рублей внесли инвесторы в ходе рыночной части SPO, при этом якорными инвесторами выступили РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока (объем их участия не раскрывался).

Уставный капитал "Аэрофлота" по итогам SPO вырос в 2,2 раза - до 2 444 535 448 акций.

При вложениях в размере 5 млрд рублей, доля ВТБ может составлять около 3,4% увеличенного уставного капитала авиакомпании.

До SPO о возможности инвестировать в "Аэрофлот" говорили ВТБ, Российский фонд прямых инвестиций и Промсвязьбанк.