Цена газа в Европе взлетела до $1046 на приостановке сертификации "Северного потока 2"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа взлетела до $1046 за тысячу кубометров (впервые с 26 октября) после новостей о приостановке сертификации "Северного потока 2" немецким регулятором.

Цена газа растет второй день после отказа "Газпрома" от бронирования газопровода "Ямал-Европа" на декабрь. При этом теоретически российская компания сохраняет возможности использования магистрали, бронирования мощности на краткосрочных аукционах.

Во вторник днем цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала 88,9 евро за МВт.ч, то есть $1046 за тысячу кубометров.

Минимального значения за месяц цена газа достигала в самом начале - $747 за тысячу кубометров.

Во вторник стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановила процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.