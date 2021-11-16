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Цена газа в Европе взлетела до $1046 на приостановке сертификации "Северного потока 2"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа взлетела до $1046 за тысячу кубометров (впервые с 26 октября) после новостей о приостановке сертификации "Северного потока 2" немецким регулятором.

Цена газа растет второй день после отказа "Газпрома" от бронирования газопровода "Ямал-Европа" на декабрь. При этом теоретически российская компания сохраняет возможности использования магистрали, бронирования мощности на краткосрочных аукционах.

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Во вторник днем цена ближайшего (декабрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигала 88,9 евро за МВт.ч, то есть $1046 за тысячу кубометров.

Минимального значения за месяц цена газа достигала в самом начале - $747 за тысячу кубометров.

Во вторник стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановила процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

газ Европа Северный поток 2

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