Приостановка процесса сертификации "Северного потока 2" может продлиться 4-6 недель

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Приостановка процесса сертификации "Северного потока 2" может продлиться 4-6 недель, она не приведет к увеличению сроков его завершения, заявил "Интерфаксу" немецкий дипломатический источник.

"Это не было плановым решением, оно было принято для того, чтобы скорейшим и наиболее эффективным способом выполнить требования немецкого законодательства", - сказал собеседник агентства.

"Приостановка сертификации может продлиться 4-6 недель, на общих сроках сертификации она не скажется. Их увеличения ожидать не стоит", - добавил он.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) ранее во вторник сообщило, что временно остановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

"Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию", - прокомментировали в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, "что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 в качестве независимого оператора передачи можно", только если эта компания была организована "в юридической форме в соответствии с законодательством Германии". Регулятор сообщает, что швейцарская Nord Stream 2 AG "решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в ФРГ", которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи.

"Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и кадровые ресурсы не будут переданы дочерней компании, и Bundesnetzagentur не сможет проверить правильность заполнения повторно представленной дочерней компанией документации в качестве нового заявителя. Когда эти требования будут выполнены, Федеральное сетевое агентство сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для заключения, как предусмотрено в законодательстве ЕС о внутреннем рынке", - пишет регулятор.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в июне, второй - в сентябре. Первая нитка трубопровода уже полностью заполнена газом и готова к работе.