Нефтекомпании США стали зарабатывать больше, чем когда-либо с начала сланцевой революции

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сложившаяся на нефтяном рынке ситуация вполне устраивает американские сланцевые компании, вряд ли стоит ждать от них наращивания добычи в объемах, достаточных для снижения цен и, соответственно, ослабления инфляционного давления в США, пишет агентство Bloomberg.

Согласно данным Delloitte LLP, в настоящее время нефтекомпании США зарабатывают больше, чем когда-либо со времен начала сланцевой революции более десяти лет назад. Прогноз Bloomberg Intelligence предполагает, что свободный денежный поток компаний сектора может вырасти на 38% в следующем году при условии сохранения повышенных цен на сырьё.

Ситуация в сланцевой отрасли серьезно изменилась по сравнению с 2010-ми годами, когда компании сектора быстро наращивали добычу, что в конечном итоге привело не только к снижению цен на энергоносители для американских потребителей, но и к обвалу нефтяного рынка в целом. С тех пор отрасль нашла формулу успеха, которая заключается в более умеренном производстве, ограничении инвестиций в новые скважины и сокращении долга.

Руководители компаний сланцевого сектора теперь хорошо понимают, что наращивание добычи должно быть умеренным, и не стоит отнимать долю рынка у ОПЕК и ее союзников, чтобы не спровоцировать повторения ценовых войн 2014 и 2020 годов.

Согласно данным министерства энергетики США, производство нефти в стране в настоящее время примерно на 12% ниже уровней февраля 2020 года, когда еще не началась пандемия COVID-19.

"Инвесторы публичных нефтекомпаний просто не хотят, чтобы они тратили массу денег лишь на то, чтобы опустить цены на нефть, – отмечает главный исполнительный директор Northern Oil & Gas Inc. Ник О'Грэди. - Это становится контрпродуктивным. И это тот опыт, который извлекли инвесторы за последние десять лет".

Ни регулятивных, ни законодательных препятствий для наращивания добычи американскими сланцевыми компаниями нет. Частные нефтекомпании, не оглядывающиеся на требования инвесторов, быстро увеличивают число буровых установок, и в настоящее время именно на их долю приходится основной рост добычи в Штатах.

Публичные компании, тем временем, не желают отказываться от программ экономии, популярных у инвесторов, и Байдену не стоит ждать, что они увеличат предложение, отмечают эксперты.