Нефть Brent подешевела до $81,99 за баррель после выхода доклада МЭА

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе вечерних торгов во вторник после выхода ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

МЭА ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 млн б/с до конца года. При этом на США, Саудовскую Аравию и Россию совокупно будет приходиться примерно половина от озвученного объема увеличения.

В то же время, несмотря на продолжающееся восстановление спроса на транспортное топливо и переход на нефтепродукты в электрогенерации из-за дефицита предложения на рынке СПГ, "новые волны COVID-19 в Европе, спад промышленной активности и повышение цен на нефть станут сдерживающими факторами для рынка", отмечается в обзоре.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 по московскому времени во вторник составляет $81,99 за баррель, что на $0,06 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,51 за баррель, что на $0,37 (0,46%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

Состояние глобального нефтяного рынка в декабре перейдет от дефицита к избытку предложения, считает генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, чьи слова передает S&P Global Platts.

"Это является сигналом для нас, чтобы мы были очень, очень осторожными. Квартальные прогнозы на следующий год показывают, что на рынке может появиться переизбыток предложения. Поэтому мы должны сохранять осторожный подход, выражаемый в решениях, принимаемых ежемесячно", - заявил Баркиндо.

Страны ОПЕК+ каждый месяц собираются для рассмотрения вопроса об увеличении добычи нефти после того, как они значительно понизили уровни в начале пандемии, когда спрос резко упал. Согласно принятому ранее плану ОПЕК и десять других крупных нефтедобывающих стран увеличивают производство на 400 тыс. б/с каждый месяц с августа, несмотря на давление со стороны таких крупных потребителей, как США, Япония и Индия с тем, чтобы добыча была увеличена еще больше.

Следующее заседание ОПЕК+, на котором будет рассматриваться вопрос январских темпов увеличения, пройдет 2 декабря.