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ФАС одобрила приобретение "АвтоВАЗом" 40% принадлежащей "КАМАЗу" группы ОАТ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ФАС РФ удовлетворила ходатайство "АвтоВАЗа" о приобретении 40-процентной доли в принадлежащей "КАМАЗу" автокомпонентной группе предприятий "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ).

Соответствующее ходатайство в ФАС "АвтоВАЗ", как сообщалось, подавал в конце октября. Из базы решений регулятора следует, что оно было удовлетворено, и, по мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке автокомпонентов.

Параметры сделки стороны не уточняли. "Ведомости" писали, что она будет безденежной, ссылаясь на знакомый с деталями переговоров источник. "АвтоВАЗ" сделку не комментировал, но это делал "КАМАЗ".

"Советы директоров "АвтоВАЗа" и "КАМАЗа" одобрили изменение акционерного капитала АО "ОАТ" с созданием совместного партнерства (ПАО "КАМАЗ" будет владеть 45% акций, а АО "АвтоВАЗ" - 40% акций) для развития компетенций OAT в области производства современных автомобильных компонентов", - сообщали в пресс-службе "КАМАЗа".

В компании уточняли, что сделку планируется завершить к концу этого года после получения соответствующих разрешений регулятора, а до ее совершения ОАТ остается под единоличным контролем "КАМАЗа".

По данным сайта ОАТ, в группу входят 10 производственных предприятий по выпуску автокомпонентов в 5 регионах РФ. В частности, ООО "ДААЗ", ООО "ДЗПМ", ООО "Автосвет" (светотехника) в Ульяновской области (Димитровград); ООО "РосАвтоПласт", АО "Мотор-Супер", АО "ВАЗИнтерСервис" и ООО "ЭВР" в Самарской области (Тольятти); ООО "СААЗ Комплект" в Рязанской области; ПАО "ОСВАР" во Владимирской области; АО "СМЗ" и транспортная компания ООО "ОАТ Карго" в Пензенской области.

Основными заказчиками продукции ОАТ являются российские автопроизводители - "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", "ГАЗ", и "УАЗ". На сайте группы отмечается, что более 90% всей ее продукции поставляется для автомобилей Lada.

"В настоящее время согласован план трансформации группы ОАТ, который позволит компаниям группы привлекать новых клиентов, развивать новые проекты и инвестировать в свое операционное и инженерное развитие на территории РФ", - говорили ранее в пресс-службе "КАМАЗа".

ФАС АвтоВАЗ КАМАЗ ОАТ

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