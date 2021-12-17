КАМАЗ спрогнозировал рост выручки группы по МСФО на 8% в 2022 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Бизнес-план ПАО "КАМАЗ" на 2022 год предполагает рост выручки группы по МСФО на 8%, до 270 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин.

"С рынком все в порядке - работать хоть и сложно было в этом году из-за различных проблем, но, тем не менее, у нас все получается. Если говорить о результатах за 11 месяцев, общую выручку (по МСФО - ИФ) мы нарастили на 12% к бизнес-плану (утвержденному в конце 2020 г. - ИФ) и на 24% к уровню прошлого года - до 234,7 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 19,3 млрд рублей, что на 24% выше бизнес-плана и на 48% выше, чем в прошлом году. За 11 месяцев реализовано 38,92 тысяч грузовых автомобилей, что на 10% выше бизнес-плана и +22% к уровню прошлого года; в том числе 33,575 тысяч на российском рынке, 5,345 тысяч - на экспорт", - сказал Когогин.

Он подтвердил озвученный им накануне прогноз выручки по МСФО на 2021 г. в размере более 250 млрд рублей (+15% к 2020 году) и уточнил, что компания планирует в этом году продать до 44 тысяч грузовиков (примерно +18%).

"Склады пустые - скорее всего, у нас заберут все, что мы успеем произвести в этом году. На следующий год мы все-таки не стали брать какие-то сверхамбициозные планы и вышли к акционерам с предложением обозначить (план продаж на 2022 г. - ИФ) 45 тысяч автомобилей, в том числе 6 тысяч экспорт, и выручку в 270 млрд рублей", - сообщил топ-менеджер.

Прогнозов прибыли компании на этот и следующий годы Когогин не озвучил.

Он добавил, что акционеры "КАМАЗа" поддержали увеличение инвестиционной программы компании в 2022 году до 17 млрд рублей (из них 12,6 млрд рублей - на развитие модельного ряда, более 1 млрд рублей - на НИОКР) против 12 млрд рублей в текущем году. Ранее "КАМАЗ" планировал проинвестировать в текущем году около 17 млрд рублей, однако из-за пандемии сократил вложения.

Вопрос о дивидендах по итогам работы компании в 2021 году, по словам Когогина, пока не обсуждался.

"Дивиденды не я определяю, я все-таки миноритарный акционер. Основной акционер "Ростех" (47,1% - ИФ), у них есть своя политика. Вопрос дивидендов мы пока не обсуждали. Мной как генеральным директором компании вопрос дивидендов всегда воспринимается напряженно, потому что при той инвестиционной программе, что есть у нас, когда акционер говорит, что заберет дивиденды, это не всегда бывает для нас приятным. Потому что нам нужны деньги на инвестиции. Но пока компания справляется", - сказал глава автопроизводителя.

Как сообщалось, выручка "КАМАЗа" по МСФО за 2020 году составила 217 млрд рублей (+12% к 2019 г.), консолидированная чистая прибыль - 3,1 млрд рублей против убытка в 2 млрд рублей годом ранее. По РСБУ компания за прошлый год получила чистую прибыль в размере 1,55 млрд рублей против убытка в 1,5 млрд рублей в 2019 году, выручка достигла 185,9 млрд рублей (+16%).

За I полугодие 2021 года чистая прибыль "КАМАЗа" по МСФО составила 4 млрд рублей против 32 млн рублей годом ранее, выручка 118,9 млрд рублей (+40%) Чистая прибыль компании по РСБУ за этот период выросла в годовом выражении в 5,1 раза - до 2,8 млрд рублей, выручка увеличилась в 1,5 раза и составила 112,3 млрд рублей.

Основными акционерами "КАМАЗа" являются "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому, 30% - гендиректору "КАМАЗа" Когогину, 20% - у Рубена Варданяна) и германская Daimler AG (15%). В числе миноритариев компании - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).