Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Российские биржевые индексы начали торги среды разнонаправленно

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 4115,54 пункта, индекс РТС вырос на 0,5%, до 1775,77 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2%.

Доллар подешевел на 17 копеек, до 72,97 рубля.

Подешевели акции UC Rusal (-0,8%), Polymetal (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+2%), TCS Group (+1,2%), акции "НЛМК" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо негативный: многие азиатские рынки снижаются, нефть пока остается в "минусе", индекс доллара превысил уровень 96,0 пунктов. На этом фоне российский рынок акций может продолжить снижение.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,2-0,8% на фоне оптимистичных данных о розничных продажах за октябрь и превзошедших прогнозы квартальных отчетов Walmart и Home Depot.

Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% при прогнозах роста на 1,2-1,4% после сентябрьского подъема на 0,7%. Розничные продажи без учета автомобилей выросли также на 1,7% при ожидавшемся увеличении всего на 1%. Рост розничных продаж в прошлом месяце стал максимальным с марта текущего года, поскольку потребители тратят больше в преддверии сезона рождественских праздников, пишет Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%. В сентябре промпроизводство снизилось на 1,3%, как и было объявлено ранее.

Тем временем президент США Джо Байден уже на этой неделе может принять решение о том, кто должен занять должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения 4-летнего срока службы нынешнего председателя ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года.

Основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. Учитывая, что позиция Брейнард в отношении инфляции и процентных ставок в США в этом году такая же, как у Пауэлла, нынешняя политика ФРС, вероятно, продолжится вне зависимости от того, кто из них двоих возглавит Федрезерв, пишет The Wall Street Journal.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника).

Объем японского экспорта в октябре увеличился на 9,4% в годовом выражении (до 7,184 трлн иен или $62,52 млрд). Темпы роста экспорта замедлились по сравнению с 13% в сентябре и были минимальными за 8 месяцев, что обусловлено ослаблением глобального спроса и сохраняющимися проблемами в цепочках поставок. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение экспорта в октябре на 9,9%.

Объем японского импорта в октябре увеличился на 26,7% (до 7,251 трлн иен) при ожидавшемся экспертами подъеме на 31,9%. В сентябре импорт вырос на 38,6%. Объем импорта растет уже девять месяцев подряд, что говорит о продолжающемся восстановлении потребительского спроса.

Потребительские цены в Великобритании в октябре выросли на 4,2% при прогнозах роста на 3,9% после сентябрьского подъема на 3,1%.

Нефть утром в среду делает попытки коррекции после просадки на новостях о том, что администрация президента США Джо Байдена, рассматривающая возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), пытается привлечь к аналогичным действиям Китай.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $82 за баррель (+0,5% во вторник), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до $80,29 за баррель (-0,2% накануне).

По данным Американского института нефти (API), за неделю, которая завершилась 12 ноября, запасы нефти в США выросли на 655 тысяч баррелей. Неделей ранее запасы упали на 2,485 млн баррелей. Минэнерго США опубликует свои данные по запасам позднее в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей, бензина - на 100 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

РТС Мосбиржа США Brent WTI ФРС Джером Пауэлл

Новости по теме

Новости

Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн

Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн

В бундестаге ждут дальнейшего роста цен на газ из-за ситуации с "Северным потоком 2"

Клиенты банков в РФ для защиты от мошенников смогут отказаться от дистанционных услуг

Клиенты банков в РФ для защиты от мошенников смогут отказаться от дистанционных услуг

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с января 2012 года

Цена газа в Европе взлетела до $1046 на приостановке сертификации "Северного потока 2"

Германия приостановила сертификацию "Северного потока 2"

Германия приостановила сертификацию "Северного потока 2"

Для Superjet 100 сформировали пул из 40 запасных двигателей

Илон Маск продал акции Tesla еще на $930 млн

Пандемия коронавируса

Бизнес-омбудсмен Титов высказался за более системные COVID-ограничения

Бизнес-омбудсмен Титов высказался за более системные COVID-ограничения
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });