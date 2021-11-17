Российские биржевые индексы начали торги среды разнонаправленно

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций начались смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 4115,54 пункта, индекс РТС вырос на 0,5%, до 1775,77 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2%.

Доллар подешевел на 17 копеек, до 72,97 рубля.

Подешевели акции UC Rusal (-0,8%), Polymetal (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+2%), TCS Group (+1,2%), акции "НЛМК" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо негативный: многие азиатские рынки снижаются, нефть пока остается в "минусе", индекс доллара превысил уровень 96,0 пунктов. На этом фоне российский рынок акций может продолжить снижение.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,2-0,8% на фоне оптимистичных данных о розничных продажах за октябрь и превзошедших прогнозы квартальных отчетов Walmart и Home Depot.

Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% при прогнозах роста на 1,2-1,4% после сентябрьского подъема на 0,7%. Розничные продажи без учета автомобилей выросли также на 1,7% при ожидавшемся увеличении всего на 1%. Рост розничных продаж в прошлом месяце стал максимальным с марта текущего года, поскольку потребители тратят больше в преддверии сезона рождественских праздников, пишет Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%. В сентябре промпроизводство снизилось на 1,3%, как и было объявлено ранее.

Тем временем президент США Джо Байден уже на этой неделе может принять решение о том, кто должен занять должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения 4-летнего срока службы нынешнего председателя ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года.

Основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. Учитывая, что позиция Брейнард в отношении инфляции и процентных ставок в США в этом году такая же, как у Пауэлла, нынешняя политика ФРС, вероятно, продолжится вне зависимости от того, кто из них двоих возглавит Федрезерв, пишет The Wall Street Journal.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника).

Объем японского экспорта в октябре увеличился на 9,4% в годовом выражении (до 7,184 трлн иен или $62,52 млрд). Темпы роста экспорта замедлились по сравнению с 13% в сентябре и были минимальными за 8 месяцев, что обусловлено ослаблением глобального спроса и сохраняющимися проблемами в цепочках поставок. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение экспорта в октябре на 9,9%.

Объем японского импорта в октябре увеличился на 26,7% (до 7,251 трлн иен) при ожидавшемся экспертами подъеме на 31,9%. В сентябре импорт вырос на 38,6%. Объем импорта растет уже девять месяцев подряд, что говорит о продолжающемся восстановлении потребительского спроса.

Потребительские цены в Великобритании в октябре выросли на 4,2% при прогнозах роста на 3,9% после сентябрьского подъема на 3,1%.

Нефть утром в среду делает попытки коррекции после просадки на новостях о том, что администрация президента США Джо Байдена, рассматривающая возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), пытается привлечь к аналогичным действиям Китай.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5%, до $82 за баррель (+0,5% во вторник), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6%, до $80,29 за баррель (-0,2% накануне).

По данным Американского института нефти (API), за неделю, которая завершилась 12 ноября, запасы нефти в США выросли на 655 тысяч баррелей. Неделей ранее запасы упали на 2,485 млн баррелей. Минэнерго США опубликует свои данные по запасам позднее в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей, бензина - на 100 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.