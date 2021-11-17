Рубль утром незначительно меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,14-73,3 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,27 руб./$1 (+14 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,7275 руб./EUR1 (+1 копейка к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,15 копеек к уровню закрытия 16 ноября, до 77,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 71,47 копейку выше уровня действующего официального курса, евро - на 20,31 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов 17 ноября на фоне неоднозначных внешних сигналов. Давление на нацвалюту оказывают негативные сигналы с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок. В то же время, снижение геополитических рисков вокруг РФ препятствует снижению российской валюты.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,77 за баррель, что на 0,8% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $80,11 за баррель, что на 0,8% ниже цены на закрытие рынка 16 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,37%, китайский CSI300 - на 0,07%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также теряет 0,07%.

Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник ростом на фоне оптимистичных данных о розничных продажах за октябрь и превзошедших прогнозы квартальных отчетов ряда торговых сетей.

Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали роста на 1,2-1,4%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи выросли на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее. Рост розничных продаж в прошлом месяце стал максимальным с марта текущего года, поскольку потребители тратят больше в преддверии сезона рождественских праздников.

Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы.

Тем временем президент США Джо Байден уже на этой неделе может принять решение о том, кто должен занять должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения четырехлетнего срока службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года. Основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. Учитывая, что позиция Брейнард в отношении инфляции и процентных ставок в США в этом году такая же, как у Пауэлла, нынешняя политика ФРС, вероятно, продолжится вне зависимости от того, кто из них двоих возглавит Федрезерв.