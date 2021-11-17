Власти ОАЭ планируют IPO авиакомпании Emirates

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ могут продать акции государственной авиакомпании Emirates в ходе IPO, сообщил президент Emirates Airline Тим Кларк в ходе проходящего в Дубае авиасалона.

Ранее на этой неделе о такой возможности сообщил в интервью Asharq TV главный исполнительный директор Emirates Group шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум. Он отметил, что акции самой авиакомпании и ее подразделений могут быть размещены на фондовой бирже Дубая.

Кларк, выступавший перед журналистами во вторник, отметил, что Emirates является "привлекательным активом для будущих инвесторов".

"Пандемия, конечно, отбросила нас назад, однако всем хорошо известно, что Emirates является рентабельной компанией, - сказал он. - Мы восстановим рентабельность в следующие шесть-восемь месяцев. Мы уже на пути к этому".

Власти ОАЭ в прошлом месяце объявили о намерении разместить на открытом рынке акции 10 госкомпаний, включая коммунальную компанию Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), чтобы привлечь ликвидность для развития финансового рынка Дубая.