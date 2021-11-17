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Власти ОАЭ планируют IPO авиакомпании Emirates

Власти ОАЭ планируют IPO авиакомпании Emirates
Фото: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ могут продать акции государственной авиакомпании Emirates в ходе IPO, сообщил президент Emirates Airline Тим Кларк в ходе проходящего в Дубае авиасалона.

Ранее на этой неделе о такой возможности сообщил в интервью Asharq TV главный исполнительный директор Emirates Group шейх Ахмед бин Саид Аль Мактум. Он отметил, что акции самой авиакомпании и ее подразделений могут быть размещены на фондовой бирже Дубая.

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Кларк, выступавший перед журналистами во вторник, отметил, что Emirates является "привлекательным активом для будущих инвесторов".

"Пандемия, конечно, отбросила нас назад, однако всем хорошо известно, что Emirates является рентабельной компанией, - сказал он. - Мы восстановим рентабельность в следующие шесть-восемь месяцев. Мы уже на пути к этому".

Власти ОАЭ в прошлом месяце объявили о намерении разместить на открытом рынке акции 10 госкомпаний, включая коммунальную компанию Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), чтобы привлечь ликвидность для развития финансового рынка Дубая.

Emirates ОАЭ

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