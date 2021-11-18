Эксперт предупредил об оттоке инвестиций из животноводства при ввозе беспошлинной говядины

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Планы властей РФ ввести на 2022 год квоту на беспошлинный ввоз до 200 тысяч тонн говядины могут привести к серьезному оттоку инвестиций из российского мясного скотоводства. Это также поставит в трудное положение регионы, где производство говядины является единственным направлением аграрного сектора, лишит их возможности создавать новые рабочие места. Допустимый объем квоты может быть не более 50 тысяч тонн и вводиться она должна при определенном ценовом уровне российского рынка говядины, считает генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк.

Конъюнктурный стресс

"Нынешнюю ситуацию с предложением о льготной квоте на ввоз говядины необходимо рассматривать, в первую очередь, как отбрасывание желания региональных инвесторов, фермеров заняться скотоводством, пока не будет понятно, насколько эта политика долговременная или кратковременная, - заявил Костюк "Интерфаксу". - То есть, если сейчас цены начинают расти и правительство срочно вводит подобного рода меру, то, исходя из текущей ситуации, в 2023-2024 годах вряд ли будет резкое улучшение поголовья. Значит, есть высокая вероятность продления этой меры".

"А если эта мера продлевается, соответственно, запросы на инвестиции в ту сферу, где есть конкурентные предложения зарубежных поставщиков, того же Уругвая или Парагвая, например, начинают вызывать сомнения у банков. И уже банки неохотно финансируют такие проекты", - сказал он.

По его словам, такое тактическое решение, как планы по льготному ввозу говядины, "входит в противоречие со стратегической задачей - убедить максимальное число регионов России привлечь малое предпринимательство и крестьянство для того, чтобы они начали максимально поднимать мясное скотоводство, в том числе ориентированное на экспорт, и создавать в этой сфере рабочие места, развивать сельские территории".

Как подчеркнул Костюк, с точки зрения объективного анализа именно мясное скотоводство является практически единственным массовым агросектором, который может развиваться в максимальном числе регионов и климатических поясов РФ. Все остальное требует очень больших инфраструктурных затрат, отметил он.

"Наш союз занимается выстраиванием именно фермерских кластеров, привлечением малого и среднего предпринимательства в создание рабочих мест в регионах, где в силу определенного характера больше просто нечем заниматься. Они не подходят под растениеводство, там нет полезных ископаемых в нужном количестве, они не настолько удачно расположены с точки зрения логистики транспортных потоков", - сказал он.

"Но этот процесс крайне длительный, поскольку в мясном скотоводстве продукция появляется только на третий год с момента старта любого проекта. Вход в мясное скотоводство - это осмысленное решение на 10-15 лет инвестиций со стороны и фермера, и бизнесмена, - пояснил Костюк. - И в нынешней ситуации получается парадоксальная цепочка: с одной стороны, выстроена сложная система поощрения развития сельских территорий через животноводство, выстроена сложная и дорогостоящая система льготных кредитов на долговременные контракты, с другой - правительство тут же ставит под сомнение всех участников этой цепочки необходимость этим заниматься".

По его словам, мясное скотоводство - оптимальный инструмент, способный не только создать много рабочих мест, но и массово вовлечь в оборот миллионы гектаров неиспользуемой земли. "России необходимо удваивать поголовье мясного скота, а это означает, что нужно вовлечь от 3 млн до 5 млн га земли в этот процесс, - сказал он. - И вот такая сложная и долгосрочная задача как системное развитие регионов вместе с малым предпринимательством на базе мясного скотоводства подвергается серьезному стрессу в случае появления конъюнктурных решений со стороны правительства РФ", - заявил глава Союза.

Как сообщил Костюк, в последние годы в развитие мясного скотоводства в РФ вложены десятки миллиардов рублей. "Причем инвестиции и так идут с трудом, потому что это сложный и "долгоиграющий" сектор. А теперь работа по убеждению новых инвесторов заходить туда и подвергаться стрессовому фактору в связи с тем, что возникают перспективы поставок импортной продукции, становится еще труднее. Инвесторы могут отложить на год, на два свое решение. А для отрасли, где выход продукции появляется через два-три года после начала проекта, это означает отсрочку на 5-10 лет", - заявил Костюк.

Не более 50 тысяч тонн, не выше 5%

В то же время Костюк заявил, что Союз в полной мере не отрицает возможность введения квоты. "С нашей точки зрения, это серьезный вопрос, требующий более глубокого осмысления. Мы не говорим, что вводить ее ни в коем случае нельзя, мы говорим о том, что это непростое решение, и, возможно, необходимо уменьшить объем квоты. К примеру, чтобы она была не более 50 тыс. тонн", - сказал он.

"Или наоборот, ничего не завозить, усилить работу по вовлечению регионов, бизнеса и крестьянства в создание фермерских предприятий и попытаться в ближайшие год-два профинансировать не дешевое мясо на рынке, а, как обсуждается в последнее время, поддержать малоимущих, дать им возможность покупать более дорогую продукцию", - сказал он.

По его словам, говядина, о которой идет речь, крайне разнообразна. "Есть говядина от молочных коров, которая существенно не поднимается в цене, но есть премиум-отруба, которые изначально на высоких ценниках", - сказал он, отметив, что переработчики не используют дорогостоящую говядину.

В то же время Кюстюк не исключает, что механизм беспошлинного квотирования может и не включиться, если сохранятся договоренности, достигнутые на совещании по обсуждению введения беспошлинных квот.

"Вопрос изначально стоял так: если учтут мнения отраслевых ассоциаций, которые были на совещании, то в протоколе должно быть занесено первое - квоты открываются только в случае превышения 5%-ного порога от октябрьских цен на оптовую говядину текущего года. То есть если цены на говядину существенно не растут, то есть не будут выше 5% от октября, то квота не нужна. Тем более что наши партнеры по ЕАЭС - и Казахстан, и Белоруссия - готовы попытаться закрыть проблемы своими поставками, - сказал он. - И второе, мы говорили о том, что квота должна открываться поквартально для того, чтобы не вбросить это мясо одновременно. Получается, что, по сути, при таких индикаторах есть вероятность, что даже принятое решения о квоте может не вступить в действие, поскольку цена на говядину, возможно, останется внутри этого 5%-ного коридора или превысит его настолько незначительно, что остановится даже после первого ввоза небольших партий".

Бразилия готова на демпинг

Как считает Костюк, при ослаблении режима импорта наиболее вероятны поставки говядины из Бразилии.

"Со стороны Бразилии не прекращались попытки выйти на наш рынок и раньше, и сейчас, поскольку она имеет огромный потенциал, - сказал он. - К тому же из-за отказа Китая покупать бразильскую говядину у них высвободился огромный объем мяса. Для того, чтобы этот объем куда-либо вывезти из страны, они будут готовы практически на демпинг, что осложнит положение наших производителей".

По его словам, Китай отказался покупать у Бразилии от 50 тыс. до 80 тыс. тонн говядины ежемесячно.

Говоря о ценах, Костюк сообщил, что "Россия и мир в данном случае идут примерно в одинаковых ценовых коридорах". "У нас говядина примерно на европейском уровне. В Бразилии - дешевле, поэтому она способна привезти говядину по конкурентной цене по отношению и к Европе, и к нашему производству", - сказал он.

Говядины будет больше

Как прогнозирует Костюк, производство говядины в РФ в этом году может превысить прошлогодний показатель на 1,5-3%.

"Это будет связано, скорее, с тем, что целый ряд регионов из-за засухи и некоторых других проблем будет частично сбрасывать молочное поголовье. И поэтому временно говядины больше будет как в конце этого года, так и в начале 2022 года", - сказал он.

По его словам, в 2020 году было произведено примерно 1 млн 620 тыс. тонн говядины. "Думаю, в этом году рост производства будет на 1,5-3%", - заявил глава Союза.

Как сообщалось, российская подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза РФ о введении тарифной льготы в виде освобождения от уплаты пошлины на ввозимую в РФ замороженную говядину в объеме не более 200 тыс. тонн. Предполагается, что мера будет действовать в течение 2022 года. Одобрена также аналогичная льгота на импорт замороженной свинины в объеме не более 100 тыс. тонн на срок с 1 января по 30 июня 2022 года.

Совет ЕЭК планировал рассмотреть это предложение 12 ноября. Однако, как сообщал "Интерфаксу" источник со стороны одной из стран-участниц союза, знакомый с итогами совета, рассмотрение было отложено до следующего заседания.

Как следует из сообщения на сайте ЕЭК, следующее заседание Совета ЕЭК запланировано на 3 декабря.