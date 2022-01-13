"Мираторг" не видит окупаемости проектов и не исключает снижения инвестиций

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, не исключает в ближайшие годы снижения инвестиций в развитие компании на фоне роста затрат и госрегулирования рынков АПК.

"Мы большие энтузиасты в части инвестиций - за последние 10 лет более 350 млрд рублей вложили в сельское хозяйство, в принципе все проекты успешно окупаются, - сказал президент холдинга Виктор Линник на XIII Гайдаровском форуме в четверг. - Но впервые за последние 15 лет мы в ситуации находимся, когда ни в птицеводство, ни в свиноводство, ни в крупный рогатый скот невыгодно вкладывать, мы не видим окупаемости проектов".

В этой ситуации, по его словам, государству надо обращать внимание на методы регулирования. "Для нас всех было сюрпризом снятие ограничений (на импорт мяса - ИФ), обнуление ставки на ввоз 200 тыс. тонн импортной говядины. По свиноводству то же самое. Решение принято, будем жить по правилам, которые государство выбрало. Но нам это непонятно", - сказал он, сообщив при этом, что "только "Мираторг" в этом году добавляет 35% к объемам производства свиноводства". "Это благодаря инвестициям, которые были сделаны три года назад", - уточнил Линник.

Говоря об обсуждении предложения Минсельхоза о повышении ставки субсидирования по льготным кредитам, Линник заявил, что оно тоже снизит окупаемость проектов.

Как сообщалось, по предложению Минсельхоза, правительство принято решение о беспошлинном ввозе с 1 января этого года 100 тыс. тонн свинины (на полгода) и 200 тыс. тонн говядины (на весь год). Минсельхоз также предлагает повысить с 5% до 7% предельную ставку льготных кредитов и уменьшить субсидирование ставки до 70% размера ключевой ставки ЦБ.

Глава "Мираторга" также не исключил, что в ближайшие два-три года холдинг будет вынужден сократить социальные программы. "Хотя в нашей практике было и строительство детских садов, и несколько коттеджных поселков построили, помогаем в приобретении жилья, решаем вопросы с ипотекой", - сказал он.

Линник также предостерег от копирования в РФ зарубежных методов устойчивого развития, в частности в экологической сфере. "Зачастую копирование приводит к повышению себестоимости продукции или излишнему регулированию", - отметил он.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия холдинга работают в 17 регионах России. В структуру входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка".

Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.