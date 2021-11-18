"Аэрофлот" рассчитывает на господдержку при переходе на "зеленые" проекты

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" рассчитывает на поддержку государства в переходе компании на "зеленые" проекты, например, в виде налоговых льгот, заявил на "Транспортной неделе 2021" замгендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

По его словам, в компании считают, что необходима господдержка всех "зеленых инициатив", пока же нет общего механизма и "понимания подсчетов и поддержки всего этого "зеленого" перехода".

"Сейчас деньги все обычные банковские - конечно, хотелось бы, чтобы коллеги уделяли больше внимания зеленому финансированию. Я знаю, что и Сбербанк, и ВТБ, и ВЭБ достаточно активно смотрят на это направление, мы с ними общаемся", - сказал Чиханчин.

"Аэрофлот" при этом рассчитывает, что кредиты для авиакомпаний будут привязаны не к "зеленым" проектам как таковым, а к ESG-метрикам бизнеса.

"Главное, чтобы не к ("зеленому" - ИФ) проекту должно быть привязано финансирование по кредиту, а к так называемым ESG-link продуктам. Это когда кредит привязан к экологическим или ESG-KPI, ESG-рейтингам, коэффициентам, - сказал Чиханчин журналистам. - Просто у нас в авиации сложно с "зелеными" проектами: мы все-таки больше перевозчик, чем создатель новых процессов или двигателей".

В мае "Аэрофлот" подписал соглашение с Совкомбанком о привлечении кредитной линии в $320 млн со ставкой, привязанной к ESG-рейтингу авиакомпании. Пока это единственный ESG-кредит у "Аэрофлота", сказал Чиханчин 18 ноября.