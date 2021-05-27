"Аэрофлот" привлек кредитную линию Совкомбанка на $320 млн

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" подписало соглашение с Совкомбанком о привлечении кредитной линии в $320 млн, сообщил перевозчик. Ставка по кредитной линии привязана к ESG-рейтингу авиакомпании.

"В настоящий момент ПАО "Аэрофлот" имеет рейтинг BB, с учетом недавнего повышения рейтинга MSCI ESG Ratings в связи с положительными результатами в области экологии и управления эмиссией парниковых газов CO2. В апреле 2021 года MSCI ESG вновь подтвердило рейтинг компании на уровне ВВ", - отмечается в сообщении.

Чистый долг группы "Аэрофлот" к концу 2020 года вырос на 20% относительно конца 2019-го, до 658,2 млрд рублей, говорилось в годовой отчетности группы по МСФО. Объем кредитов и займов подскочил в 5,6 раза, до 88,6 млрд рублей. После отчетного периода, в феврале, группа получила кредитный транш с плавающей ставкой в рамках кредитных линий в Промсвязьбанке - на сумму 5,5 млрд рублей до августа 2022 года.