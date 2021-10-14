ВТБ разработал ESG-стратегию на 2022-2025 годы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ВТБ разработал ESG-стратегию на 2022-2025 годы, в ближайшее время вынесет ее на рассмотрение наблюдательного совета, рассказал "Интерфаксу" зампред банка Анатолий Печатников.

"Рассчитываем, что документ будет принят до конца текущего года, чтобы мы могли сразу начать им руководствоваться в повседневной работе", - отметил он.

В стратегии есть три ключевые компоненты: забота об окружающей среде и экологии, забота о человеческом капитале и система корпоративного управления.

Документ предусматривает дальнейшие шаги ВТБ по сопровождению клиентов в реализации инициатив по устойчивому развитию, созданию финансовых решений для повышения качества жизни, расширению адресных мер поддержки и вовлечению в них заинтересованных клиентов и партнеров, содействию социальному развитию регионов присутствия, развитию благоприятного рабочего климата, а также повышению экологичности собственных операций.

Кроме того, в стратегии будут прописаны мероприятия по достижению углеродной нейтральности собственных операций ВТБ к 2030 году.