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"Мечел" сократил квартальную прибыль на 11% к апрелю-июню

За девять месяцев чистый долг группы без пеней и штрафов уменьшился на 26,5 млрд рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года "Мечел"снизил EBITDA на 5% к предыдущему кварталу, до 31,9 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA осталась на уровне 31%.

Консолидированная выручка группы составила 102,9 млрд рублей, сократившись также на 5% относительно предыдущего квартала.

Чистая прибыль "Мечела" упала на 11% ко II кварталу, до 21,3 млрд рублей.

"Основное влияние на динамику показателей группы оказало снижение финансового результата металлургического дивизиона. Третий квартал текущего года характеризовался ослаблением конъюнктуры на рынке стальной продукции. Из-за введения экспортных пошлин производители старались переориентировать свои объемы производства на внутренний рынок. В результате, после достижения пиковых значений в июне, на фоне последующего профицита предложения цены, в частности, на арматуру, на внутреннем рынке снижались в третьем квартале в среднем на 10% ежемесячно. Следствием стало сокращение объемов продаж и финансовых показателей", - прокомментировал финансовые показатели гендиректор "Мечела" Олег Коржов.

Несмотря на сокращение объемов реализации угольной продукции, выручка добывающего сегмента от внешних продаж в III квартале выросла на 2%, до 29,8 млрд рублей, на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. EBITDA сегмента увеличилась на 20% кв/кв, до 23,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA достигла 52%.

Выручка металлургического сегмента от внешних продаж снизилась на 8%, до 67,2 млрд рублей, на фоне сокращения объемов реализации, в том числе на экспорт, а также переориентации продаж на внутренний рынок вследствие косвенного влияния экспортных пошлин. EBITDA сегмента упала на 33%, до 10 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA сократилась до 15% против 20% кварталом ранее.

По итогам 9 месяцев 2021 года, выручка "Мечела" выросла на 47%, до 287,8 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос в 2,6 раза, до 83,9 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 53 млрд рублей против 15,8 млрд рублей убытка годом ранее.

Чистый долг группы без пеней и штрафов на 30 сентября уменьшился на 26,5 млрд рублей в сравнении с концом 2020 года и составил 299,1 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA "Мечела" на конец III квартала составило 3,2х против 7,9х на конец 2020 года.

Мечел Олег Коржов

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