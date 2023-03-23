Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

"Мечел" в IV квартале сократил добычу угля на 10% к III кварталу

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В октябре-декабре 2022 года "Мечел" сократил добычу угля на 10% к предыдущему кварталу, до 2,5 млн тонн, сообщила компания.

Продажи концентрата коксующегося угля упали на 20% к III кварталу, углей PCI - на 13%, антрацита - на 21%, энергетического угля - на 14%.

Объем производства чугуна за IV квартал вырос на 10%, до 816 тысяч тонн, выплавки стали - на 6%, до 878 тысяч тонн.

По итогам 2022 года добыча группы "Мечел" сохранилась на уровне предыдущего года (11,3 млн тонн).

Продажи ККУ снизились на 9%, до 4 млн тонн, в связи с ограничениями на перевозку продукции по железной дороге к дальневосточным портам во второй половине года.

Реализация PCI из-за логистических ограничений сократилась на 14%, антрацита - на 3%, при этом подразделения "Южного Кузбасса" увеличили производство этих марок угля, нарастив складские запасы.

Продажи энергетического угля выросли на 7% год к году, до 3,2 млн тонн, благодаря росту экспортных отгрузок.

Продажи железорудного концентрата (ЖРК) увеличились на 9%, до почти 1,5 млн тонн, за счет рост производства на Коршуновском ГОКе (основной объем перерабатывается внутри группы).

Выпуск чугуна по году увеличился на 2%, до 3,2 млн тонн, выплавка стали - на 1%, до 3,56 млн тонн.

"В 2022 году компания функционировала в условиях стремительно меняющейся конъюнктуры угольного рынка и логистических сложностей, вызванных геополитическими факторами и ограниченной пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Мы полагаем, что процесс так называемой ребалансировки рынка сырьевых товаров продолжится и в текущем году, заставляя угольщиков адаптироваться к новым реалиям и искать новые возможности для сбыта своей продукции", - сказал через пресс-службу гендиректор "Мечела" Олег Коржов.

Он отметил, что в прошлом году горнодобывающие предприятия группы получили свыше 250 новых единиц техники и оборудования, включая около 50 карьерных самосвалов, бульдозеров, экскаваторов и буровых станков. "В ближайшей перспективе это обеспечит поступательный рост производства наиболее ценных марок угля", - подчеркнул Коржов.

Мечел Коршуновский ГОК Олег Коржов Восточный полигон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам

ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам

Акции Coinbase подешевели на 15,8% после получения биржей уведомления от SEC

Акции Coinbase подешевели на 15,8% после получения биржей уведомления от SEC

Brent подешевела до $76,08 за баррель после роста котировок накануне

Brent подешевела до $76,08 за баррель после роста котировок накануне

ФРС ожидаемо подняла ставку на 25 б.п., отметив устойчивость банковской системы

Золото дорожает после максимального за полтора месяца падения накануне

Золото дорожает после максимального за полтора месяца падения накануне

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ РФ начнет пилот с реальными цифровыми рублями после появления законодательной базы

ЦБ возобновил после длительной приостановки публикацию состава международных резервов РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });