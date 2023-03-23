"Мечел" в IV квартале сократил добычу угля на 10% к III кварталу

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В октябре-декабре 2022 года "Мечел" сократил добычу угля на 10% к предыдущему кварталу, до 2,5 млн тонн, сообщила компания.

Продажи концентрата коксующегося угля упали на 20% к III кварталу, углей PCI - на 13%, антрацита - на 21%, энергетического угля - на 14%.

Объем производства чугуна за IV квартал вырос на 10%, до 816 тысяч тонн, выплавки стали - на 6%, до 878 тысяч тонн.

По итогам 2022 года добыча группы "Мечел" сохранилась на уровне предыдущего года (11,3 млн тонн).

Продажи ККУ снизились на 9%, до 4 млн тонн, в связи с ограничениями на перевозку продукции по железной дороге к дальневосточным портам во второй половине года.

Реализация PCI из-за логистических ограничений сократилась на 14%, антрацита - на 3%, при этом подразделения "Южного Кузбасса" увеличили производство этих марок угля, нарастив складские запасы.

Продажи энергетического угля выросли на 7% год к году, до 3,2 млн тонн, благодаря росту экспортных отгрузок.

Продажи железорудного концентрата (ЖРК) увеличились на 9%, до почти 1,5 млн тонн, за счет рост производства на Коршуновском ГОКе (основной объем перерабатывается внутри группы).

Выпуск чугуна по году увеличился на 2%, до 3,2 млн тонн, выплавка стали - на 1%, до 3,56 млн тонн.

"В 2022 году компания функционировала в условиях стремительно меняющейся конъюнктуры угольного рынка и логистических сложностей, вызванных геополитическими факторами и ограниченной пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Мы полагаем, что процесс так называемой ребалансировки рынка сырьевых товаров продолжится и в текущем году, заставляя угольщиков адаптироваться к новым реалиям и искать новые возможности для сбыта своей продукции", - сказал через пресс-службу гендиректор "Мечела" Олег Коржов.

Он отметил, что в прошлом году горнодобывающие предприятия группы получили свыше 250 новых единиц техники и оборудования, включая около 50 карьерных самосвалов, бульдозеров, экскаваторов и буровых станков. "В ближайшей перспективе это обеспечит поступательный рост производства наиболее ценных марок угля", - подчеркнул Коржов.