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Nokia 23 ноября может подписать договор о локализации производства станций LTE в РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Nokia 23 ноября может подписать соглашение с Минцифры о локализации в России производства базовых станций, сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник на телекоммуникационном рынке.

"Должны подписать соглашение во вторник с Nokia", - сказал он.

По его словам, переговоры о локализации также ведутся с Ericsson и Huawei.

В Минцифры отказались от комментариев.

В России в 2023 года вводится ограничение на установку зарубежных базовых станций LTE на сетях российских сотовых операторов. Глава Минцифры Максут Шадаев ранее говорил, что достигнута договоренность с двумя производителями о локализации в РФ, передаче прав российским партнерам для производства современных базовых станций стандарта LTE. Названия зарубежных вендоров, готовых к локализации, министр не уточнял. Среди возможных российских партнеров он называл "Ростех" и АФК "Система".

Министр говорил, что локализация производства базовых станций позволит существенным образом снизить зависимость критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей, снизить санкционные риски.

В августе 2021 года источник "Интерфакса" говорил, что Ericsson и Nokia согласились локализовать производство базовых станций.

Nokia Минцифры Ericsson Huawei

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