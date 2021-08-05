В РФ с 2023 г. запретят установку зарубежных базовых станций LTE на сетях операторов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ в рамках продления сотовым операторам LTE-лицензий с 2023 года вводит ограничение на установку на их сетях базовых станций LTE зарубежного производства, заявил глава министерства Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в четверг.

"Когда мы решение ГКРЧ (о продлении лицензий - ИФ) принимали, мы ввели очень жесткое ограничение на поставку, начиная с 2023 года, в сети связи зарубежных базовых станций. То есть фактически с 1 января 2023 года на сетях связи операторов наших можно будет поставить российские базовые станции только", - сказал Шадаев.

По его словам, Минцифры провело комплексные переговоры с основными производителями базовых станций, и с двумя из них договорились о локализации производства в России, передаче прав российским партнерам для производства современных базовых станций стандарта LTE. Среди возможных российских производителей он назвал "Ростех" и АФК "Система".

"Нам кажется, что это позволит существенным образом снизить зависимость такой критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей, снизить санкционные риски и - самое главное - использовать возможности производства, которое сейчас создается в части микроэлектроники, электронной компонентной базы для того, чтобы мы встраивали эти компоненты, наполняли ими те базовые станции, которые будут ставиться на сети связи", - сказал министр.

В сентябре у сотовых операторов заканчивается срок действия LTE-лицензий. Шадаев в июне заявлял, что министерство рассматривает возможность при продлении лицензий ввести ограничения, при которых операторы смогут устанавливать базовые станции LTE только российского производства.