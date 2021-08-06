Источник узнал, что Ericsson и Nokia согласились локализовать станции LTE

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Минцифры договорилось о локализации базовых станций LTE на территории РФ с Ericsson и Nokia, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее глава ведомства Максут Шадаев заявил, что с 2023 года вводится "жесткое ограничение" на установку зарубежных базовых станций LTE на сетях российских сотовых операторов. Министр добавил, что достигнута договоренность с двумя производителями о локализации производства в России, передаче прав российским партнерам для производства современных базовых станций стандарта LTE. Эти компании он не назвал.

"Договоренность достигнута с Ericsson и Nokia", - сказал источник "Интерфакса". Он добавил, что в ближайшее время с одним из вендоров состоятся переговоры, где будут обговорены детали.

В пресс-службе Минцифры от комментариев отказались. Так же поступили в Ericsson, с Nokia пока связаться не удалось.