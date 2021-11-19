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Unilever продаст чайный бизнес, включая бренд Lipton, за 4,5 млрд евро

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Unilever Plc, один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома, сообщил, что продаст чайный бизнес ekaterra, в том числе бренд Lipton, фонду CVC Capital за 4,5 млрд евро.

В портфель ekaterra входят 34 чайных бренда, в 2020 году выручка подразделения составила около 2 млрд евро.

Сделка соответствует стратегии Unilever - фокусироваться на наиболее быстро растущих категориях продукции, отмечается в пресс-релизе.

Unilever не сумела вернуть к росту чайный бизнес, результаты которого ухудшались в последние годы на фоне изменения потребительских предпочтений. В январе 2020 года компания объявила, что рассматривает возможность его продажи.

Основную часть портфеля подразделения составляют бренды черного чая, потребление которого в США, Европе и в других развитых странах сокращается в пользу других видов чая, кофе и бутилированной воды. Unilever расширила свой портфель за счет травяных чаев Pukka, а также приобрела бренд Tazo у Starbucks. Кроме того, в портфель подразделения вошел австралийский чайный бренд T2, выпускающий ароматизированные чаи с необычными вкусами.

В общей сложности подразделение ekaterra имеет 11 производственных предприятий по всему миру, а также владеет чайными плантациями в трех странах.

Unilever работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой она вышла в 1992 году. Компания выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Omo, Cif, Domestos и др. В России Unilever принадлежат четыре крупных производственных кластера: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии - в Санкт-Петербурге, косметической продукции - в Екатеринбурге, мороженого - в Омске.

Unilever CVC Capital Lipton Tazo Pukka Нидерланды США

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