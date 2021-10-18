Unilever продал KDV бренды соусов Calve и "Балтимор"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Unilever, один из мировых лидеров в производстве продуктов питания и товаров для дома, продал российскому производителю кондитерских изделий и снеков бренды соусов Calve (на территории России и СНГ) и "Балтимор" (по всему миру), говорится в совместном заявлении компаний.

Unilever продал эти бренды, поскольку решил "сфокусироваться на более крупных направлениях в категории, а именно производстве мороженого и сухих приправ".

"В рамках этого процесса мы рассматривали различные партнерства, которые позволили бы нам развивать портфель и реорганизовывать работу сотрудников, занятых на всех этапах производства и продажи товаров. Формат взаимодействия с KDV показался обеим компаниям наиболее эффективным, а также многообещающим для раскрытия потенциала соусных брендов, - уточняется в заявлении. - Отчуждение брендов Calve и "Балтимор" нацелено на увеличение бизнес-показателей, улучшение условий работы сотрудников, а также сохранение качества продукции и лояльности потребителей. Производственная площадка в Туле приобретена KDV с целью сохранения профиля, модернизации и расширения".

Производственные площадки KDV выпускают более 800 видов кондитерских изделий, снеков, чая, кофе и другой продукции (бренды "Яшкино", "Крокант", "Baby fox", "Три корочки", "Кириешки" и др.). Для нужд собственного производства компания выращивает пшеницу, сахарную свеклу, картофель на 300 тысячах га. Более 30% продукции отправляется на экспорт.

Unilever работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой она вышла в 1992 году. После продажи бизнеса по производству соусов у Unilever в России останется площадка по выпуску мороженого в Тульской области, производство чая, косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметики в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Юнилевер Русь" в 2020 году составила 80,9 млрд рублей против 78,6 млрд рублей в 2019 году, чистая прибыль - 4.3 млрд рублей против 1,7 млрд рублей соответственно.