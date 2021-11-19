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Экс топ-менеджер Почта банка купил у ВТБ контроль в СК "Тюмень-Полис"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Бывший замеситель президента-предправления Почта-банка Георгий Горшков купил у группы ВТБ контрольную долю в страховой компании "Тюмень-Полис", следует из материалов группы.

ВТБ владеет страховой компанией через дочерний Запсибкомбанк. Глава ВТБ Андрей Костин 2 сентября говорил , что группа выставила страховщика на продажу и получила ряд предложений.

"Мы ее продаем, у нас есть ряд предложений, и некоторые наиболее привлекательные предложения предусматривают постепенный выход ВТБ из капитала страховой компании, то есть сначала продажа контроля, потом продажа оставшегося пакета. Поэтому, возможно, какое-то время мы будем оставаться акционерами страховой компании, которая, возможно, станет цифровой. Ничего нового мы не создаем", - сказал Костин тогда.

Из материалов Запсибкомбанка следует, что Горшков приобрел 55% долей в "Тюмень-Полис", оставшиеся 45% перешли к дочерней структуре ВТБ - АО "Кордекс" (на ее балансе также находится миноритарный пакет акций другого страховщика - "СОГАЗа"). Согласно этим материалам, сумма сделки составила 592,9 млн рублей.

СК "Тюмень-Полис" была основана в 1993 году, ее уставный капитал составляет 300 млн рублей.

Горшков работал в Почта банке в 2016-2020 годах с момента его основания, а до этого четыре года занимал пост первого заместителя президента-председателя правления Лето банка, на базе которого и создан Почта банк. С 2007 по 2012 год он занимал должность члена правления ВТБ 24 - розничной "дочки" ВТБ, которая впоследствии была присоединена к материнскому банку.

В мае 2021 года Горшков возглавил СК "Тюмень-Полис".

ВТБ Георгий Горшков Тюмень-Полис Почта банк Запсибкомбанк Андрей Костин Кордекс

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