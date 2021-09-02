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ВТБ выставил на продажу страховую компанию "Тюмень-Полис"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ выставил на продажу дочернюю страховую компанию Запсибкомбанка ООО СК "Тюмень-Полис" и уже рассматривает ряд предложений, рассказал "Интерфаксу" в кулуарах ВЭФ-2021 глава банка Андрей Костин.

ВТБ приобрел Запсибкомбанк в начале 2019 года и через него стал собственником этой страховой компании. Она была основана в 1993 году, ее уставный капитал составляет 300 млн рублей.

"У Запсибкомбанка есть небольшая страховая компания, которая называется "Тюмень-Полис". Мы ее продаём, у нас есть ряд предложений, и некоторые наиболее привлекательные предложения предусматривают постепенный выход ВТБ из капитала страховой компании, то есть сначала продажа контроля, потом продажа оставшегося пакета. Поэтому, возможно, какое-то время мы будем оставаться акционерами страховой компании, которая, возможно, станет цифровой. Ничего нового мы не создаём", - сказал Костин.

Группа ВТБ в 2018 году продала свой страховой бизнес "СОГАЗу". В периметр сделки вошли все компании группы "ВТБ Страхование", включая "ВТБ Страхование жизни" и "ВТБ Медицинское страхование". При этом ВТБ получил 10% акций объединенной компании и денежную компенсацию.

ВТБ Тюмень-Полис Андрей Костин ВЭФ-2021 Запсибкомбанк СОГАЗ

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